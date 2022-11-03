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https://sputnikarabic.ae/20221103/الرئاسة-التركية-تقول-إن-استغناء-أوروبا-عن-الغاز-الروسي-ليس-سهلا-وقد-يستغرق-سنوات-1069805120.html
الرئاسة التركية تقول إن استغناء أوروبا عن الغاز الروسي ليس سهلا وقد يستغرق سنوات
الرئاسة التركية تقول إن استغناء أوروبا عن الغاز الروسي ليس سهلا وقد يستغرق سنوات
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص إنشاء مركز لتوزيع الغاز الطبيعي في تركيا، هو أمر يتعلق بالمدى... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T20:16+0000
2022-11-03T20:16+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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إسطنبول - سبوتنيك. وأضاف قالن في حديث لقناة "سي إن إن ترك": "أعتقد أن هذا المقترح من جانب الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مقصود به المدى الطويل، ومن الخطأ ربطه بالوضع في أوكرانيا".وأضاف المسؤول الرئاسي التركي: "لن يكون سهلا على أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي، فهذا قد يستغرق سنوات، ولذا فمن الأفضل لأوروبا أن تستقبل الغاز الروسي عبر تركيا بدلا من البحث عن طرق بديلة".في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، إن اختيار تركيا مركزا لصادرات الغاز الروسي أمر مفهوم، بعدما أصبح العمل المباشر مع أوروبا صعبا.وصرح بوتين للصحفيين، عقب القمة الثلاثية التي جمعته مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أنه "بالنسبة لاختيار تركيا كمركز محتمل لإمدادات الغاز إلى أوروبا، يبدو أنه من الواضح سبب قيامنا بذلك، لأنه من الصعب جدا العمل بشكل مباشر مع الشركاء الأوروبيين".أصدر الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بسرعة على ملف إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يتيح لروسيا نقل ضخ الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" إلى ضخه عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.
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اقتصاد, روسيا, أخبار تركيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار تركيا اليوم

الرئاسة التركية تقول إن استغناء أوروبا عن الغاز الروسي ليس سهلا وقد يستغرق سنوات

20:16 GMT 03.11.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . POOL
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص إنشاء مركز لتوزيع الغاز الطبيعي في تركيا، هو أمر يتعلق بالمدى الطويل، ولا يرتبط بالوضع في أوكرانيا.
إسطنبول - سبوتنيك. وأضاف قالن في حديث لقناة "سي إن إن ترك": "أعتقد أن هذا المقترح من جانب الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) مقصود به المدى الطويل، ومن الخطأ ربطه بالوضع في أوكرانيا".
وأضاف المسؤول الرئاسي التركي: "لن يكون سهلا على أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي، فهذا قد يستغرق سنوات، ولذا فمن الأفضل لأوروبا أن تستقبل الغاز الروسي عبر تركيا بدلا من البحث عن طرق بديلة".

لدينا ثقة في تطبيع التعاون بين الغرب وروسيا الاتحادية في مجال الغاز بعد تسوية الوضع في أوكرانيا.

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي
إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية
في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين الماضي، إن اختيار تركيا مركزا لصادرات الغاز الروسي أمر مفهوم، بعدما أصبح العمل المباشر مع أوروبا صعبا.
وصرح بوتين للصحفيين، عقب القمة الثلاثية التي جمعته مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أنه "بالنسبة لاختيار تركيا كمركز محتمل لإمدادات الغاز إلى أوروبا، يبدو أنه من الواضح سبب قيامنا بذلك، لأنه من الصعب جدا العمل بشكل مباشر مع الشركاء الأوروبيين".
أصدر الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بسرعة على ملف إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يتيح لروسيا نقل ضخ الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي" إلى ضخه عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.
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