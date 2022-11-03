https://sputnikarabic.ae/20221103/الرئيس-الصربي-يشيد-بمنظومات-كورنيت-الروسية--1069789025.html
الرئيس الصربي يشيد بمنظومات "كورنيت" الروسية
الرئيس الصربي يشيد بمنظومات "كورنيت" الروسية
أشاد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأنظمة صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات التي تم الحصول عليها من روسيا، خلال مناورة إطلاق النار في جنوب شرق البلاد. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T12:09+0000
2022-11-03T12:09+0000
2022-11-03T12:11+0000
رصد عسكري
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تجري في ساحة التدريب في باسوليانسكي ليفادا في جنوب شرق صربيا مرحلة من التدريبات بالذخيرة الحية "مناورات 2022" بمشاركة عسكريين محترفين واحتياطيين. نجح طاقم "كورنيت"، الذي تم تدريبه في روسيا، أمام الرئيس والقيادة، في المحاولة الأولى، في إصابة الهدف بنجاح على مسافة 3.5 كيلومترات.وقال فوتشيتش مازحا: "لحسن الحظ، تلقينا عدة أنظمة كورنيت. لدينا المال، لكن لا أحد يسمح لنا بالتوصيل والنقل. الجميع من حولنا "إخوة وأصدقاء".صربيا هي أكبر مستورد للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في أوروبا. في 2022-2023، خططت بلغراد لشراء أربع مروحيات "مي-35"، وثلاث مروحيات "مي-17"، بالإضافة إلى 11 مروحية كانت تستخدمها قبرص.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الرئيس الصربي يشيد بمنظومات "كورنيت" الروسية
12:09 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
أشاد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بأنظمة صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات التي تم الحصول عليها من روسيا، خلال مناورة إطلاق النار في جنوب شرق البلاد.
تجري في ساحة التدريب في باسوليانسكي ليفادا في جنوب شرق صربيا مرحلة من التدريبات بالذخيرة الحية "مناورات 2022" بمشاركة عسكريين محترفين واحتياطيين. نجح طاقم "كورنيت"، الذي تم تدريبه في روسيا، أمام الرئيس والقيادة، في المحاولة الأولى، في إصابة الهدف بنجاح على مسافة 3.5 كيلومترات.
وقال فوتشيتش مازحا: "لحسن الحظ، تلقينا عدة أنظمة كورنيت. لدينا المال، لكن لا أحد يسمح لنا بالتوصيل والنقل. الجميع من حولنا "إخوة وأصدقاء".
صربيا هي أكبر مستورد للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية في أوروبا. في 2022-2023، خططت بلغراد لشراء أربع مروحيات "مي-35"، وثلاث مروحيات "مي-17"، بالإضافة إلى 11 مروحية كانت تستخدمها قبرص.