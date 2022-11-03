https://sputnikarabic.ae/20221103/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-فلسطيني-بعد-تنفيذه-عملية-طعن-في-القدس-وإصابة-3-من-عناصرها-1069779403.html
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في القدس وإصابة 3 من عناصرها
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في القدس وإصابة 3 من عناصرها
قتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن، اليوم الخميس، في البلدة القديمة في القدس الشرقية، أسفرت عن إصابة ثلاثة بينهم مستوطن، وصفت جراحهم بين... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:44+0000
2022-11-03T08:44+0000
2022-11-03T08:44+0000
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القدس– سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني لم تعرف هويته بعد، قرب باب المجلس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن "قوات الاحتلال قامت بإغلاق جميع مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك".وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا، وصفت إصابة أحدهما بالطفيفة جراء عملية الطعن، بينما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة جراء إصابته بعيار ناري أطلقه شرطي آخر باتجاهه عن طريق الخطأ".
https://sputnikarabic.ae/20221022/الشرطة-الإسرائيلية-تطلق-النار-على-فلسطيني-في-ملعب-لكرة-القدم-بدعوى-تنفيذه-عملية-طعن-في-القدس-فيديو-1069350302.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في القدس وإصابة 3 من عناصرها
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قتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عقب تنفيذه عملية طعن، اليوم الخميس، في البلدة القديمة في القدس الشرقية، أسفرت عن إصابة ثلاثة بينهم مستوطن، وصفت جراحهم بين المتوسطة والطفيفة.
القدس– سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني
لم تعرف هويته بعد، قرب باب المجلس في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن "قوات الاحتلال قامت بإغلاق جميع مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك".
وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا، وصفت إصابة أحدهما بالطفيفة جراء عملية الطعن
، بينما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة جراء إصابته بعيار ناري أطلقه شرطي آخر باتجاهه عن طريق الخطأ".