https://sputnikarabic.ae/20221103/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-اثنين-من-الفلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1069790336.html
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل اثنين من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل اثنين من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T13:13+0000
2022-11-03T13:13+0000
2022-11-03T13:13+0000
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وبينت وزارة الصحة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الشاب فاروق جميل حسن سلامة (28 عاما)، وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا".وأضافت الوزارة أن "الفتى محمد سامر خلوف (16 عاما)، من بلدة برقين غرب جنين، استشهد متأثرا بإصابته".وأشارت إلى أنه "لا يزال أربعة مصابين برصاص الاحتلال يتلقون العلاج، وحالتهم بالمستقرة".وأوضحت الوكالة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.وأشارت الوكالة إلى أنه بذلك يرتفع عدد قتلى اليوم إلى أربعة بعد مقتل عامر بدر حلبية (20 عاما) من بيت حنينا، وداوود محمود خليل ريان (42 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس.
https://sputnikarabic.ae/20221103/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-فلسطيني-بعد-تنفيذه-عملية-طعن-في-القدس-وإصابة-3-من-عناصرها-1069779403.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الصحة الفلسطينية تعلن مقتل اثنين من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.
وبينت وزارة الصحة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
، أن "الشاب فاروق جميل حسن سلامة (28 عاما)، وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في انعاشه، وارتقى شهيدا".
وأضافت الوزارة أن "الفتى محمد سامر خلوف (16 عاما)، من بلدة برقين غرب جنين، استشهد متأثرا بإصابته".
وأشارت إلى أنه "لا يزال أربعة مصابين برصاص الاحتلال يتلقون العلاج، وحالتهم بالمستقرة".
وأوضحت الوكالة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين
، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.
وأشارت الوكالة إلى أنه بذلك يرتفع عدد قتلى اليوم إلى أربعة بعد مقتل عامر بدر حلبية (20 عاما) من بيت حنينا، وداوود محمود خليل ريان (42 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس.