https://sputnikarabic.ae/20221103/باتروشيف-يؤكد-أن-أوكرانيا-تصمم-قنبلة-نووية-قذرة-بمساعدة-الغرب--1069773764.html

باتروشيف يؤكد أن أوكرانيا تصمم قنبلة نووية "قذرة" بمساعدة الغرب

باتروشيف يؤكد أن أوكرانيا تصمم قنبلة نووية "قذرة" بمساعدة الغرب

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه يتم إنشاء شحنة نووية "قذرة" في أوكرانيا بمساعدة الغرب. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T07:02+0000

2022-11-03T07:02+0000

2022-11-03T07:02+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال باتروشيف، اليوم الخميس، في اجتماع لوزراء مجالس الأمن من بلدان رابطة الدول المستقلة: "وفقا للبيانات المتاحة، يجري العمل في أوكرانيا لإنشاء شحنة نووية "قذرة". نعتقد أن هذه العملية لا تتم دون مشاركة المدربين الغربيين".وأضاف باتروشيف: "في هذا الصدد، نعرب عن قلقنا الشديد بشأن مثل هذا الوضع الخطير الواضح، ونحن مهددون بكارثة عالمية إذا لم يتم إيقافه".كما أكد أن القوات الخاصة الروسية أحبطت عملا إرهابيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وشدد باتروشيف على أن "القوات الأوكرانية النازية الجديدة تواصل قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالأسلحة الغربية، مما قد يؤدي إلى كارثة عالمية"، مضيفا: "لسوء الحظ أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة لم تؤد إلى وقف الهجمات على محطة زابوروجيه النووية وإلى إدانة المجتمع الدولي لنظام كييف".وفقًا لأمين مجلس الأمن الروسي، فإن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في المحطة، وهم يرون ما يحدث، ومن يطلق النار ومن أين. "ومع ذلك، لا أحد يتحدث عن حقيقة أن القوات الأوكرانية تقصف محطة للطاقة النووية، وأن وسائل الإعلام تثير ضجة، وتلقي باللوم على روسيا في ذلك".وأشار باتروشيف إلى أن كلمات فلاديمير زيلينسكي حول ضرورة توجيه ضربة نووية وقائية لروسيا تؤكد عدم كفاءة نظام كييف.

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