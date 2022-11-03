https://sputnikarabic.ae/20221103/باتروشيف-يجري-لقاءين-ثنائيين-مع-نظيريه-الأذربيجاني-والأرميني--1069797264.html
باتروشيف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني
باتروشيف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني
عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، لقاءين ثنائيين مع نظيريه من أذربيجان وأرمينيا؛ وتم، من بين أمور أخرى، بحث مسائل الأمن الإقليمي. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T15:09+0000
2022-11-03T15:09+0000
2022-11-03T15:09+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "بحث(باتروشيف) مع سكرتير مجلس الأمن لجمهورية أذربيجان، راميل أوسوبوف، عدداً من المسائل الأمنية في المنطقة، فضلاً عن تدابير أخرى للتعاون الروسي- الأذربيجاني في مجال أمن المعلومات ومكافحة الإرهاب".بالإضافة إلى ذلك، وقّع الطرفان خطة للتعاون من خلال مجلسي الأمن في البلدين للفترة 2023-2024، مؤكدين أن تنفيذ هذه الخطة سيعمل على تعزيز علاقات التحالف بين روسيا وأذربيجان.وجرت المحادثات، بين باتروشيف ونظيريه من أرمينيا وأذربيجان، على هامش الاجتماع السنوي العاشر لأمناء مجالس الأمن لبلدان رابطة الدول المستقلة، المنعقد في العاصمة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221103/مجلس-الأمن-الروسي-يتحدث-عن-إنشاء-معسكرات-تدريب-جديدة-للإرهابيين-الدوليين-في-أفغانستان--1069789427.html
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روسيا, العالم
باتروشيف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني
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عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، لقاءين ثنائيين مع نظيريه من أذربيجان وأرمينيا؛ وتم، من بين أمور أخرى، بحث مسائل الأمن الإقليمي.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "بحث(باتروشيف) مع سكرتير مجلس الأمن لجمهورية أذربيجان، راميل أوسوبوف، عدداً من المسائل الأمنية في المنطقة، فضلاً عن تدابير أخرى للتعاون الروسي- الأذربيجاني في مجال أمن المعلومات ومكافحة الإرهاب".
بالإضافة إلى ذلك، وقّع الطرفان خطة للتعاون من خلال مجلسي الأمن في البلدين للفترة 2023-2024، مؤكدين أن تنفيذ هذه الخطة سيعمل على تعزيز علاقات التحالف بين روسيا وأذربيجان.
وأضاف البيان بأن باتروشيف "بحث أيضاً مع سكرتير مجلس الأمن في أرمينيا، أرمين غريغوريان، مسائل التعاون الروسي-الأرميني بشأن مجموعة واسعة من مسائل الأمن القومي والإقليمي، وكذلك التفاعل في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وجرت المحادثات، بين باتروشيف ونظيريه من أرمينيا وأذربيجان، على هامش الاجتماع السنوي العاشر لأمناء مجالس الأمن لبلدان رابطة الدول المستقلة، المنعقد في العاصمة الروسية.