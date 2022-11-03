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https://sputnikarabic.ae/20221103/بنك-إنجلترا-يؤكد-أن-الصدمة-الكبيرة-التي-تعصف-بالاقتصاد-البريطاني-أسوأ-من-أزمة-السبعينيات-1069799451.html
بنك إنجلترا يؤكد أن "الصدمة الكبيرة" التي تعصف بالاقتصاد البريطاني أسوأ من أزمة السبعينيات
بنك إنجلترا يؤكد أن "الصدمة الكبيرة" التي تعصف بالاقتصاد البريطاني أسوأ من أزمة السبعينيات
أكد حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن الاضطرابات التي تعصف باقتصاد بريطانيا أسوأ مما حدث في أزمة السبعينيات. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T15:48+0000
2022-11-03T15:48+0000
العالم
اقتصاد
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قال بيلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية "واضطراب سلاسل التوريد في أعقاب الوباء كان لهما تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود".تؤكد التصريحات، بحسب "بلومبيرغ"، الصادرة عن حاكم بنك إنجلترا الأسباب التي جعلت البنك يتخذ نهجا أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.ورفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، سعر الإقراض القياسي لأعلى معدل له منذ 33 عامًا، لكنه تراجع عن توقعات السوق بشأن الزيادات السريعة الأخرى.قال بيلي إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تواجهان ظروفا مختلفة للغاية، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا إلى تقييد الاقتصاد.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

بنك إنجلترا يؤكد أن "الصدمة الكبيرة" التي تعصف بالاقتصاد البريطاني أسوأ من أزمة السبعينيات

15:48 GMT 03.11.2022
© AP Photo / Aberto Pezzaliزعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن ، في 24 أكتوبر 2022.
زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس الوزراء القادم ريشي سوناك عند وصوله إلى مقر حزب المحافظين في وسط لندن ، في 24 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Aberto Pezzali
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أكد حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن الاضطرابات التي تعصف باقتصاد بريطانيا أسوأ مما حدث في أزمة السبعينيات.
قال بيلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن العملية العسكرية الروسية "واضطراب سلاسل التوريد في أعقاب الوباء كان لهما تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود".

وأكد بيلي أن "هذه صدمة كبيرة". إذا قارنت هذه الحالة بالحالة التي حدثت في السبعينيات، وقارنت هذا العام بالسنوات الفردية في السبعينيات، وكذلك السياسات الحكومية التي تلعب دورا هنا فيما يتعلق بأسواق الطاقة. فإن هذه الصدمة أكبر من أي عام شهدناه في السبعينيات".

تؤكد التصريحات، بحسب "بلومبيرغ"، الصادرة عن حاكم بنك إنجلترا الأسباب التي جعلت البنك يتخذ نهجا أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
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ورفع بنك إنجلترا، اليوم الخميس، سعر الإقراض القياسي لأعلى معدل له منذ 33 عامًا، لكنه تراجع عن توقعات السوق بشأن الزيادات السريعة الأخرى.
قال بيلي إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تواجهان ظروفا مختلفة للغاية، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا إلى تقييد الاقتصاد.
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