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https://sputnikarabic.ae/20221103/بولسونارو-يدعو-أنصاره-لفتح-الطرق-في-البرازيل-1069772447.html
بولسونارو يدعو أنصاره لفتح الطرق في البرازيل
بولسونارو يدعو أنصاره لفتح الطرق في البرازيل
دعا الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، اليوم الخميس، أنصاره المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى فتح الطرق. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T05:38+0000
2022-11-03T05:38+0000
جايير بولسونارو
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منذ يوم الاثنين، نظم سائقو الشاحنات الداعمين لبولسونارو أكثر من 100 احتجاج في 18 ولاية برازيلية، وأغلقوا الطرق والطرق السريعة.كما دعا سكان ساو باولو جيش البلاد إلى تنظيم انقلاب ومنع لولا من الوصول إلى السلطة.وأجرت البرازيل انتخابات عامة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وحصل لولا على 48.4% ، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50٪ في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.وبفوزه في تصويت الأحد، سيصبح لولا (76 عاما)، الآن زعيم البرازيل للفترة من 2023 إلى 2027. وستكون هذه ولايته الثالثة.ترأس لولا البرازيل لفترتين متتاليتين بين عامي 2003 و2010، لكن سلسلة من مزاعم الفساد أدت إلى سجنه. بدأ قضاء عقوبته البالغة 12 عاما في عام 2018، لكن المحكمة العليا في البرازيل ألغت القضية لاحقًا، وتم إطلاق سراح لولا من السجن في عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20221102/أنصار-بولسونارو-يطالبون-الجيش-البرازيلي-بإبقائه-في-السلطة-1069770647.html
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جايير بولسونارو
جايير بولسونارو

بولسونارو يدعو أنصاره لفتح الطرق في البرازيل

05:38 GMT 03.11.2022
© AP Photo / Bruna Pradoأنصاره الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو يغلقون الشوارع، البرازيل ، 2 نوفمبر 2022
أنصاره الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو يغلقون الشوارع، البرازيل ، 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Bruna Prado
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دعا الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، اليوم الخميس، أنصاره المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى فتح الطرق.
منذ يوم الاثنين، نظم سائقو الشاحنات الداعمين لبولسونارو أكثر من 100 احتجاج في 18 ولاية برازيلية، وأغلقوا الطرق والطرق السريعة.
أمس الأربعاء، تجمع مؤيدو بولسونارو أمام القيادة العسكرية الشرقية في ريو دي جانيرو مطالبين الجيش بتنظيم انقلاب ضد الرئيس اليساري المنتخب حديثا لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
كما دعا سكان ساو باولو جيش البلاد إلى تنظيم انقلاب ومنع لولا من الوصول إلى السلطة.

وقال بولسونارو في فيديو على تويتر، "أطلب منكم إخلاء الطرق. الاحتجاج بشكل مختلف. أعتقد أن هذا ليس جزءًا من ديمقراطيتنا. من فضلكم لا تفكروا بي بشكل سيئ".

وأجرت البرازيل انتخابات عامة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وحصل لولا على 48.4% ، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50٪ في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.
أنصار الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو يطالبون الجيش البرازيلي بإبقائه في السلطة الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
أنصار بولسونارو يطالبون الجيش البرازيلي بإبقائه في السلطة
أمس, 23:25 GMT
وبفوزه في تصويت الأحد، سيصبح لولا (76 عاما)، الآن زعيم البرازيل للفترة من 2023 إلى 2027. وستكون هذه ولايته الثالثة.
ترأس لولا البرازيل لفترتين متتاليتين بين عامي 2003 و2010، لكن سلسلة من مزاعم الفساد أدت إلى سجنه. بدأ قضاء عقوبته البالغة 12 عاما في عام 2018، لكن المحكمة العليا في البرازيل ألغت القضية لاحقًا، وتم إطلاق سراح لولا من السجن في عام 2019.
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