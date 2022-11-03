https://sputnikarabic.ae/20221103/بيسكوف-يؤكد-أن-استئناف-مشاركة-روسيا-في-صفقة-الحبوب-لا-يعني-تمديدها-1069785066.html

بيسكوف يؤكد أن استئناف مشاركة روسيا في صفقة الحبوب لا يعني تمديدها

بيسكوف يؤكد أن استئناف مشاركة روسيا في صفقة الحبوب لا يعني تمديدها

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين أن استئناف مشاركة روسيا في صفقة الحبوب لا يعني تمديدها، ففترة سريانها لم تنته بعد. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T10:17+0000

2022-11-03T10:17+0000

2022-11-03T10:18+0000

روسيا

دميتري بيسكوف

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وقال: "لا، لا. بالطبع، لا يزال يتعين علينا مناقشة التمديد رسميًا، الموعد النهائي لم ينته بعد، وما زال يعمل. لقد سمعت بيان الرئيس أمس، ولكن بحلول التاسع عشر، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار، بالطبع سيكون من الضروري تقييم فعالية الصفقة".وأوضح أنه سيكون من الضروري تقييم تنفيذ جميع الأطراف ومعايير الاتفاقات.وأشار إلى أن مشاركة أنقرة في استئناف صفقة الحبوب هي العامل الرئيسي للثقة في الاتفاقات، وجهود تركيا في هذا السياق ورئيسها رجب طيب أردوغان جديرة بالثناء.وقال إن "العمل الذي قامت به أنقرة وشخصيا الدبلوماسيون الأتراك والجيش والرئيس أردوغان يستحق إشادة كبيرة. مشاركة تركيا في هذا هو العامل الرئيسي للثقة".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".

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روسيا, دميتري بيسكوف