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https://sputnikarabic.ae/20221103/بينهم-ضباط-وموظفون-كبار-الأمن-العراقي-يعلن-تفاصيل-القبض-على-أكبر-شبكة-لتهريب-النفط-الخام-في-البصرة-1069773618.html
بينهم ضباط وموظفون كبار… الأمن العراقي يعلن تفاصيل القبض على أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة
بينهم ضباط وموظفون كبار… الأمن العراقي يعلن تفاصيل القبض على أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة
قال جهاز الأمن الوطني، في العراق، إن ضباطا برتب عالية وموظفين كبار متورطين في أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة، لافتا إلى اعتقال عناصر الشبكة. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T06:55+0000
2022-11-03T06:55+0000
العراق
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وكشف الجهاز، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل عملية القبض على الشبكة التي وصفها بأنها "أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وجاء في بيان الأمن الوطني أن "قوة من الجهاز أحبطت بمتابعتها لهذه الشبكة واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة والتي قادها أحد التجار وضمت ضباطاً برتب عالية وموظفين كبار".وأوضح أن "الشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط الخام بحقل الزبير النفطي وتنقله لطريق ترابي لتهريبه".وأضاف البيان أن "الكميات المُهربة يومياً تقدر بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر والكميات الشهرية وصلت إلى 75 مليون لتر"، لافتاً إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين والتحقيقات ما زالت مستمرة".وأكد البيان: وأمس، كتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر حسابه على "تويتر": "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".وقالت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيرادات تصدير النفط لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221101/العراق-يعلن-أن-إيرادات-النفط-في-شهر-أكتوبر-بلغت-أكثر-من-9-مليارات-دولار-1069717190.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي

بينهم ضباط وموظفون كبار… الأمن العراقي يعلن تفاصيل القبض على أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة

06:55 GMT 03.11.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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قال جهاز الأمن الوطني، في العراق، إن ضباطا برتب عالية وموظفين كبار متورطين في أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة، لافتا إلى اعتقال عناصر الشبكة.
وكشف الجهاز، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل عملية القبض على الشبكة التي وصفها بأنها "أكبر شبكة لتهريب النفط الخام في البصرة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وجاء في بيان الأمن الوطني أن "قوة من الجهاز أحبطت بمتابعتها لهذه الشبكة واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة والتي قادها أحد التجار وضمت ضباطاً برتب عالية وموظفين كبار".
وأوضح أن "الشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط الخام بحقل الزبير النفطي وتنقله لطريق ترابي لتهريبه".
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العراق يعلن أن إيرادات النفط في شهر أكتوبر بلغت أكثر من 9 مليارات دولار
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وأضاف البيان أن "الكميات المُهربة يومياً تقدر بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر والكميات الشهرية وصلت إلى 75 مليون لتر"، لافتاً إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين والتحقيقات ما زالت مستمرة".
وأكد البيان:
"اعتقال أفراد الشبكة تم وفق مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي".
وأمس، كتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر حسابه على "تويتر": "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".
وقالت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيرادات تصدير النفط لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من 9 مليارات دولار.
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