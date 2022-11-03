https://sputnikarabic.ae/20221103/ترامب-قد-يعلن-ترشحه-للرئاسة-الأمريكية-لعام-2024-بعد-انتخابات-التجديد-النصفي-1069806418.html
ترامب قد يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية لعام 2024 بعد انتخابات التجديد النصفي
ترامب قد يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية لعام 2024 بعد انتخابات التجديد النصفي
كشف أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الأخير يفكر في إعلان الترشح للرئاسة من جديد، وذلك في حال أن فاز الجمهوريين... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T21:16+0000
2022-11-03T21:16+0000
2022-11-03T21:16+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وأضاف أن ترامب سيستخدم فوز الحزب الجمهوري المحتمل في الانتخابات كنقطة انطلاق لحملته الرئاسية لعام 2024، ومن المحتمل أن يعلن عن ترشحة رسميا قبل عطلة عيد الشكر في 24 نوفمبر، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.وقال المستشار عن ترامب: "أعتقد أنه مثل ذهاب العثة إلى اللهب سيترشح لعام 2024، أعتقد أن رغبته في الترشح والإعلان عن خوضه المنافسة في الانتخابات الرئاسية قبل عيد الشكر سيمنحه ميزة كبيرة على خصومه، وهو يتفهم ذلك".وكانت تقارير أفادت أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه لبعض الوقت، ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.وفي الشهر الماضي، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.وأكد ترامب الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام أنصاره في ولاية تكساس، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "مزورة وسرقت"، والتي فاز فيها جو بايدن.وقال: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين، وقدمت أداء أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".وأردف: "الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20220807/ترامب-قد-يتعين-علينا-الترشح-للرئاسة-مرة-أخرى-وبايدن-تفوق-على-أسوأ-5-رؤساء-في-تاريخ-أمريكا-1066095821.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب قد يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية لعام 2024 بعد انتخابات التجديد النصفي
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كشف أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الأخير يفكر في إعلان الترشح للرئاسة من جديد، وذلك في حال أن فاز الجمهوريين بالسيطرة على غالبية مقاعد الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، والتي ستنطلق في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأضاف أن ترامب سيستخدم فوز الحزب الجمهوري المحتمل في الانتخابات كنقطة انطلاق لحملته الرئاسية لعام 2024، ومن المحتمل أن يعلن عن ترشحة رسميا قبل عطلة عيد الشكر في 24 نوفمبر، وفقا لصحيفة
"ذا تلغراف" البريطانية.
وقال المستشار عن ترامب: "أعتقد أنه مثل ذهاب العثة إلى اللهب سيترشح لعام 2024، أعتقد أن رغبته في الترشح والإعلان عن خوضه المنافسة في الانتخابات الرئاسية قبل عيد الشكر سيمنحه ميزة كبيرة على خصومه، وهو يتفهم ذلك".
وكانت تقارير أفادت أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه لبعض الوقت، ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.
وفي الشهر الماضي، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
المقبلة في عام 2024.
وأكد ترامب الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام أنصاره في ولاية تكساس، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "مزورة وسرقت"، والتي فاز فيها جو بايدن.
وقال: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين، وقدمت أداء أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".
وأردف: "الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".