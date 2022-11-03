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https://sputnikarabic.ae/20221103/تركيا-تواصل-مفاوضاتها-مع-مصر-وتقول-إن-الخلافات-لا-تعني-تجميد-كل-العلاقات-1069805812.html
تركيا تواصل مفاوضاتها مع مصر وتقول إن الخلافات لا تعني "تجميد كل العلاقات"
تركيا تواصل مفاوضاتها مع مصر وتقول إن الخلافات لا تعني "تجميد كل العلاقات"
قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مفاوضات بلاده مع مصر لم تعلق، لافتا إلى وجود خلافات بين البلدين بشأن الملف الليبي، ولكن هذا لا يعني "تجميد كل... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T20:47+0000
2022-11-03T20:47+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. صرح قالن لـ"سي إن إن" الناطقة بالتركية، اليوم الخميس: "لم تعلق المفاوضات مع مصر، لدينا بعض الخلافات بشأن ليبيا، ولكن هذا لا يعني تجميد كل علاقاتنا معها".في وقت سابق من هذا الأسبوع، نفت أنقرة مسؤوليتها عما وصفته ببطء عملية تطبيع العلاقات مع القاهرة، داعية الأخيرة لاتخاذ خطوت ملموسة في ذلك الصدد، مؤكدة أن "التعاون بين تركيا ومصر سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة".وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في كلمة أمام في مؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن "تطبيع العلاقات مع مصر يسير ببطء، ولسنا المسؤولين عن ذلك. إذا كانت مصر صادقة في تطبيع علاقاتها مع تركيا فعليها اتخاذ خطوات ملموسة".جاء ذلك بعدما أكد تشاووش أوغلو في الشهر الماضي، أن عملية "التطبيع مع مصر وإسرائيل مستمرة، رغم أن ذلك لا يعني استغناء أنقرة عن مبادئها"، مضيفا أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية.رفضت مصر واليونان في سبتمبر/ أيلول، الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "المنتهية ولايتها" مع نظيرتها التركية من أجل استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.في 6 مايو/ أيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال. ومنذ منتصف العام الماضي، جُمّدت المشاورات التي جرت بين مصر وتركيا بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221102/وزير-الخارجية-التركي-يطالب-مصر-باتخاذ-خطوات-ملموسة-للتطبيع--1069739060.html
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم

تركيا تواصل مفاوضاتها مع مصر وتقول إن الخلافات لا تعني "تجميد كل العلاقات"

20:47 GMT 03.11.2022
© Twitter/MfaEgyptوزير الخارجية المصري ونظيره التركي
وزير الخارجية المصري ونظيره التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Twitter/MfaEgypt
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قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن مفاوضات بلاده مع مصر لم تعلق، لافتا إلى وجود خلافات بين البلدين بشأن الملف الليبي، ولكن هذا لا يعني "تجميد كل العلاقات".
أنطاكيا - سبوتنيك. صرح قالن لـ"سي إن إن" الناطقة بالتركية، اليوم الخميس: "لم تعلق المفاوضات مع مصر، لدينا بعض الخلافات بشأن ليبيا، ولكن هذا لا يعني تجميد كل علاقاتنا معها".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، نفت أنقرة مسؤوليتها عما وصفته ببطء عملية تطبيع العلاقات مع القاهرة، داعية الأخيرة لاتخاذ خطوت ملموسة في ذلك الصدد، مؤكدة أن "التعاون بين تركيا ومصر سيكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2022
وزير الخارجية التركي يطالب مصر باتخاذ خطوات ملموسة للتطبيع
أمس, 08:59 GMT
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في كلمة أمام في مؤسسة الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إن "تطبيع العلاقات مع مصر يسير ببطء، ولسنا المسؤولين عن ذلك. إذا كانت مصر صادقة في تطبيع علاقاتها مع تركيا فعليها اتخاذ خطوات ملموسة".
جاء ذلك بعدما أكد تشاووش أوغلو في الشهر الماضي، أن عملية "التطبيع مع مصر وإسرائيل مستمرة، رغم أن ذلك لا يعني استغناء أنقرة عن مبادئها"، مضيفا أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية.
رفضت مصر واليونان في سبتمبر/ أيلول، الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "المنتهية ولايتها" مع نظيرتها التركية من أجل استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.
في 6 مايو/ أيار 2021، اختتمت المباحثات الاستكشافية بين الوفدين المصري والتركي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا، ونظيره التركي سادات أونال. ومنذ منتصف العام الماضي، جُمّدت المشاورات التي جرت بين مصر وتركيا بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين.
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