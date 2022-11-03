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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221103/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069772145.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T05:30+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:30 GMT 03.11.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:31 GMT 03.11.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
عضو في الكونغرس الأمريكي يقول إن واشنطن ولندن مستعدتان تماما للتضحية بأرواح الروس والأوكرانيين
05:31 GMT
05:31 GMT 03.11.2022
عضو بالكونغرس الأمريكي يطلب من بلاده عدم التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا
طالب عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بول غوسار، بلاده بعدم التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على أن قضايا الحدود بين هذين البلدين لاينبغي أن تقلق واشنطن.

وقال غوسار، لوكالة سبوتنيك، عبر رسالة ردًا على أسئلة الوكالة: "لا تلعب الولايات المتحدة أي دور في هذا الشأن. لا ينبغي أن تقلق الحدود بين روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة، خاصةً عندما لا تكون حدودنا الجنوبية محمية، وقد عبرها أكثر من 5 ملايين مهاجر غير شرعي خلال العشرين شهرًا الماضية، بالإضافة إلى ما يكفي من الفنتانيل [مادة أفيونية اصطناعية]، لقتل كل رجل
05:29 GMT 03.11.2022
سلسلة انفجارات تهز مدينة ميليتوبول
سُمع دوي نحو 5-6 انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، في وقت مبكر من الصباح، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
05:29 GMT 03.11.2022
سلطات ألمانيا تتفق على الحد لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلك
اتفقت السلطات الألمانية على التدابير لحد أسعار الغاز والكهرباء للمستهلك، ما سيسمح للمستهلكين في البلاد بالدفع ما لا يزيد عن 12 سنت للكيلو واط ساعة من الغاز وما لا يزيد عن 4 سنتا للكيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية.
05:28 GMT 03.11.2022
مسؤول روسي يقول إن هناك تساؤلات حول نشاط كييف وواشنطن في المجال البيولوجي العسكري
أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه هناك تساؤلات حول نشاط أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن نشاطهم في المجال البيولوجي العسكري.
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