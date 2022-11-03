تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:31 GMT 03.11.2022
05:31 GMT 03.11.2022
عضو بالكونغرس الأمريكي يطلب من بلاده عدم التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا
طالب عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بول غوسار، بلاده بعدم التدخل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على أن قضايا الحدود بين هذين البلدين لاينبغي أن تقلق واشنطن.
وقال غوسار، لوكالة سبوتنيك، عبر رسالة ردًا على أسئلة الوكالة: "لا تلعب الولايات المتحدة أي دور في هذا الشأن. لا ينبغي أن تقلق الحدود بين روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة، خاصةً عندما لا تكون حدودنا الجنوبية محمية، وقد عبرها أكثر من 5 ملايين مهاجر غير شرعي خلال العشرين شهرًا الماضية، بالإضافة إلى ما يكفي من الفنتانيل [مادة أفيونية اصطناعية]، لقتل كل رجل
وقال غوسار، لوكالة سبوتنيك، عبر رسالة ردًا على أسئلة الوكالة: "لا تلعب الولايات المتحدة أي دور في هذا الشأن. لا ينبغي أن تقلق الحدود بين روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة، خاصةً عندما لا تكون حدودنا الجنوبية محمية، وقد عبرها أكثر من 5 ملايين مهاجر غير شرعي خلال العشرين شهرًا الماضية، بالإضافة إلى ما يكفي من الفنتانيل [مادة أفيونية اصطناعية]، لقتل كل رجل
05:29 GMT 03.11.2022
سُمع دوي نحو 5-6 انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، في وقت مبكر من الصباح، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
05:29 GMT 03.11.2022
اتفقت السلطات الألمانية على التدابير لحد أسعار الغاز والكهرباء للمستهلك، ما سيسمح للمستهلكين في البلاد بالدفع ما لا يزيد عن 12 سنت للكيلو واط ساعة من الغاز وما لا يزيد عن 4 سنتا للكيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية.
05:28 GMT 03.11.2022
أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه هناك تساؤلات حول نشاط أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن نشاطهم في المجال البيولوجي العسكري.