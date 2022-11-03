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https://sputnikarabic.ae/20221103/رئيس-تتارستان-يؤكد-أن-الرئيس-الروسي-يقدم-كل-الدعم-لتعزيز-التعايش-والحوار-بين-الأديان-والثقافات-1069778518.html
رئيس تتارستان يؤكد أن الرئيس الروسي يقدم كل الدعم لتعزيز التعايش والحوار بين الأديان والثقافات
رئيس تتارستان يؤكد أن الرئيس الروسي يقدم كل الدعم لتعزيز التعايش والحوار بين الأديان والثقافات
قال رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، إن روسيا تحتفل بمرور 1100 عام على اعتناق الإسلام في تتارستان، مضيفا: "يؤكد ذلك أن الحضارة الروسية تجمع بين... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:29+0000
2022-11-03T08:29+0000
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البحرين
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وأضاف خلال كلمته في افتتاح ملتقى البحرين العالمي للحوار، اليوم الخميس: "ما نراه في تتارستان يؤكد قيمة التعايش والتسامح والتنوع الثقافي، حيث يجد الناس في تتارستان المعالم الإسلامية إلى جوار المعالم المسيحية".وأكد أن "التشريعات وبرامج الدولة تدعم السلام والحفاظ على الثقافات والتقاليد الوطنية، كما نقدم الدعم الشامل للغات والاحتفال بجميع العطلات الدينية لجميع الشعوب التي تعيش على أرض الدولة".ولفت إلى أنه منذ أواخر 1980 تعمل العديد من الجمعيات الدينية، التي تتجاوز ألفي جمعية إسلامية ومسيحية وأخرى يهودية على مشروعات معنية بتبادل الثقافات والتعايش والحوار.ولفت رئيس تتارستان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم كل الدعم لإنشاء العديد من المؤسسات الثقافية والمنصات التي تدعم التنوع الثقافي وإقامة التعاون بين شعوب العالم.وانطلق، اليوم الخميس، ملتقى البحرين العالمي للحوار، الذي يشارك فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وعدد من قادة ورموز وممثلي الأديان حول العالم.وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن عددا من القادة والوزراء حول العالم يشاركون في الملتقى، الذي يعقد يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني معا".
https://sputnikarabic.ae/20220829/بوتين-دول-العالم-الإسلامي-شركاء-تقليديون-لروسيا-1066958515.html
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العالم العربي, البحرين
العالم العربي, البحرين

رئيس تتارستان يؤكد أن الرئيس الروسي يقدم كل الدعم لتعزيز التعايش والحوار بين الأديان والثقافات

08:29 GMT 03.11.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaرئيس جمهورية تتارستان خلال كلمته في ملتقى البحرين العالمي للحوار
رئيس جمهورية تتارستان خلال كلمته في ملتقى البحرين العالمي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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قال رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، إن روسيا تحتفل بمرور 1100 عام على اعتناق الإسلام في تتارستان، مضيفا: "يؤكد ذلك أن الحضارة الروسية تجمع بين الشرق والغرب، وأن الإسلام هو جزء من الحضارة الروسية".
وأضاف خلال كلمته في افتتاح ملتقى البحرين العالمي للحوار، اليوم الخميس: "ما نراه في تتارستان يؤكد قيمة التعايش والتسامح والتنوع الثقافي، حيث يجد الناس في تتارستان المعالم الإسلامية إلى جوار المعالم المسيحية".
وأكد أن "التشريعات وبرامج الدولة تدعم السلام والحفاظ على الثقافات والتقاليد الوطنية، كما نقدم الدعم الشامل للغات والاحتفال بجميع العطلات الدينية لجميع الشعوب التي تعيش على أرض الدولة".
كلمة افتتاحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
بوتين: دول العالم الإسلامي شركاء تقليديون لروسيا
29 أغسطس, 08:20 GMT
ولفت إلى أنه منذ أواخر 1980 تعمل العديد من الجمعيات الدينية، التي تتجاوز ألفي جمعية إسلامية ومسيحية وأخرى يهودية على مشروعات معنية بتبادل الثقافات والتعايش والحوار.
ولفت رئيس تتارستان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدم كل الدعم لإنشاء العديد من المؤسسات الثقافية والمنصات التي تدعم التنوع الثقافي وإقامة التعاون بين شعوب العالم.
وانطلق، اليوم الخميس، ملتقى البحرين العالمي للحوار، الذي يشارك فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وعدد من قادة ورموز وممثلي الأديان حول العالم.
© Sputnik . mohamed Hemidaرئيس جمهورية تتارستان خلال كلمته في ملتقى البحرين العالمي للحوار
رئيس جمهورية تتارستان خلال كلمته في ملتقى البحرين العالمي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
رئيس جمهورية تتارستان خلال كلمته في ملتقى البحرين العالمي للحوار
© Sputnik . mohamed Hemida
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن عددا من القادة والوزراء حول العالم يشاركون في الملتقى، الذي يعقد يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري برعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني معا".
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