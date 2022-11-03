https://sputnikarabic.ae/20221103/سلطات-ألمانيا-تتفق-على-الحد-لأسعار-الغاز-والكهرباء-للمستهلك-1069771377.html
سلطات ألمانيا تتفق على الحد لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلك
سلطات ألمانيا تتفق على الحد لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلك
اتفقت السلطات الألمانية على التدابير لحد أسعار الغاز والكهرباء للمستهلك، ما سيسمح للمستهلكين في البلاد بالدفع ما لا يزيد عن 12 سنت للكيلو واط ساعة من الغاز وما... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T03:26+0000
2022-11-03T03:26+0000
2022-11-03T03:26+0000
أخبار ألمانيا
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برلين – سبوتنيك. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز بعد جلسة الحكومة الألمانية ورؤساء الأراضي الاتحادية، "سيتم وضع حد لسعر الغاز، الذي سيؤمن الشروط التي تسمح للأسر بدفع ما لا يزيد عن 12 سنتاً للكيلو واط ساعة لتلبية الاحتياجات الأساسية".وأشار المستشار إلى أن هذا السعر أعلى من سعر الغاز في الماضي، لكنه أقل بكثير من سعر الغاز الذي يدفعه السكان في الوقت الحالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
سلطات ألمانيا تتفق على الحد لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلك
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اتفقت السلطات الألمانية على التدابير لحد أسعار الغاز والكهرباء للمستهلك، ما سيسمح للمستهلكين في البلاد بالدفع ما لا يزيد عن 12 سنت للكيلو واط ساعة من الغاز وما لا يزيد عن 4 سنتا للكيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية.
برلين – سبوتنيك. وقال المستشار الألماني أولاف شولتز بعد جلسة الحكومة الألمانية ورؤساء الأراضي الاتحادية
، "سيتم وضع حد لسعر الغاز، الذي سيؤمن الشروط التي تسمح للأسر بدفع ما لا يزيد عن 12 سنتاً للكيلو واط ساعة لتلبية الاحتياجات الأساسية".
وأشار المستشار إلى أن هذا السعر أعلى من سعر الغاز في الماضي، لكنه أقل بكثير من سعر الغاز الذي يدفعه السكان في الوقت الحالي.