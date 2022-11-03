https://sputnikarabic.ae/20221103/شرطة-طهران-تعلن-ضبط-5-متهمين-في-قضية-مقتل-الطالب-علي-وردي-1069787647.html
شرطة طهران تعلن ضبط 5 متهمين في قضية مقتل الطالب علي وردي
شرطة طهران تعلن ضبط 5 متهمين في قضية مقتل الطالب علي وردي
أعلنت شرطة العاصمة الإيرانية طهران إلقاء القبض على المتهمين بقتل طالب العلوم الدينية علي وردي، الذي لقي حتفه الشهر الماضي. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T11:36+0000
2022-11-03T11:36+0000
2022-11-03T11:36+0000
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وقال قائد الشرطة العميد حسين رحيمي، إنه تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في الحادث، الذي وقع يوم الـ 26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس.ولقي وردي مصرعه خلال أعمال شغب وقعت في منطقة "أكباتان"، غربي العاصمة طهران.ولفت قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، أن هناك معلومات عن مشاركة 15 متهما في الحادث، مشيرا إلى أنه تم ضبط 5 منهم، وهم يمثلون جزءا من عناصر شغب يتم التغرير بهم وأنهم قاموا بقتل طالب العلوم الدينية خلال عمل انفعالي.وشهدت إيران، خلال الفترة الأخيرة، احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعدما تم توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وإثر ذلك، أمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في الواقعة متعهدا بمتابعة تفاصيلها حتى يتم توضيح ملابسات القضية، بينما قام محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية أخرى بإضرام النار في مراكز ومركبات للشرطة ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.
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العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, إيران, أخبار إيران
شرطة طهران تعلن ضبط 5 متهمين في قضية مقتل الطالب علي وردي
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أعلنت شرطة العاصمة الإيرانية طهران إلقاء القبض على المتهمين بقتل طالب العلوم الدينية علي وردي، الذي لقي حتفه الشهر الماضي.
وقال قائد الشرطة العميد حسين رحيمي، إنه تم إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين في الحادث، الذي وقع يوم الـ 26 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسبما ذكرت
وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الخميس.
ولقي وردي مصرعه خلال أعمال شغب
وقعت في منطقة "أكباتان"، غربي العاصمة طهران.
ولفت قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، أن هناك معلومات عن مشاركة 15 متهما في الحادث، مشيرا إلى أنه تم ضبط 5 منهم، وهم يمثلون جزءا من عناصر شغب يتم التغرير بهم وأنهم قاموا بقتل طالب العلوم الدينية خلال عمل انفعالي.
وشهدت إيران، خلال الفترة الأخيرة، احتجاجات واسعة
عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعدما تم توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وإثر ذلك، أمر الرئيس الإيراني
بفتح تحقيق في الواقعة متعهدا بمتابعة تفاصيلها حتى يتم توضيح ملابسات القضية، بينما قام محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية أخرى بإضرام النار في مراكز ومركبات للشرطة ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.