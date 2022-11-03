https://sputnikarabic.ae/20221103/شركة-الطاقة-الألمانية-الضخمة-يونيبر-تخسر-40-مليار-يورو----1069777631.html

شركة الطاقة الألمانية الضخمة "يونيبر" تخسر 40 مليار يورو

شركة الطاقة الألمانية الضخمة "يونيبر" تخسر 40 مليار يورو

ارتفعت خسائر شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" (Uniper) الصافية خلال مدة 9 أشهر إلى 40 مليار يورو، وذلك على خلفية العقوبات الغربية المطبقة ضد مصادر الطاقة... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T08:08+0000

2022-11-03T08:08+0000

2022-11-03T08:09+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064357466_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_a433b5b4f683e09a5a761180d87d4607.jpg

وأشارت المصادر إلى أن الخسائر المرتفعة التي تكبدتها شركة الطاقة الألمانية، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، والتي تعود إلى المساهمين في الشركة، تقدر قيمتها بـ 8.5 مرات من حيث القيمة السنوية للشركة، وبلغت الخسائر 40.374 مليار يورو.ونوهت المصادر إلى أن هذه الخسائر يعود سببها إلى حد كبير إلى انخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية، بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة.ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 30% في الأشهر المقبلة، لكنه حذر من أن القارة العجوز ستواجه ضغوطا جدية بدءا من العام المقبل.أشارت التقارير الأخيرة إلى أن نحو 60 سفينة تنتظر تفريغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. تم شراء بعض هذه الشحنات خلال الصيف وهي تصل الآن مع امتلاء التخزين.لكن رغم التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الغاز على المدى القريب، ما قد يخفف بعضا من أزمة تكلفة المعيشة، فالضغوط ما زالت كبيرة على القادة الأوروبيين لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط.تشير توقعاتهم إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يقل قليلا عن 250 يورو لكل ميغاواط/ ساعة بحلول نهاية يوليو/ تموز، خاصة مع احتمالات انتعاش الاقتصاد الصيني والذي قد يستهلك قدرا أكبر من الطاقة وينافس أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم