https://sputnikarabic.ae/20221103/شركة-الطاقة-الألمانية-الضخمة-يونيبر-تخسر-40-مليار-يورو----1069777631.html
شركة الطاقة الألمانية الضخمة "يونيبر" تخسر 40 مليار يورو
شركة الطاقة الألمانية الضخمة "يونيبر" تخسر 40 مليار يورو
ارتفعت خسائر شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" (Uniper) الصافية خلال مدة 9 أشهر إلى 40 مليار يورو، وذلك على خلفية العقوبات الغربية المطبقة ضد مصادر الطاقة... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:08+0000
2022-11-03T08:08+0000
2022-11-03T08:09+0000
اقتصاد
العالم
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وأشارت المصادر إلى أن الخسائر المرتفعة التي تكبدتها شركة الطاقة الألمانية، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، والتي تعود إلى المساهمين في الشركة، تقدر قيمتها بـ 8.5 مرات من حيث القيمة السنوية للشركة، وبلغت الخسائر 40.374 مليار يورو.ونوهت المصادر إلى أن هذه الخسائر يعود سببها إلى حد كبير إلى انخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية، بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة.ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 30% في الأشهر المقبلة، لكنه حذر من أن القارة العجوز ستواجه ضغوطا جدية بدءا من العام المقبل.أشارت التقارير الأخيرة إلى أن نحو 60 سفينة تنتظر تفريغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. تم شراء بعض هذه الشحنات خلال الصيف وهي تصل الآن مع امتلاء التخزين.لكن رغم التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الغاز على المدى القريب، ما قد يخفف بعضا من أزمة تكلفة المعيشة، فالضغوط ما زالت كبيرة على القادة الأوروبيين لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط.تشير توقعاتهم إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يقل قليلا عن 250 يورو لكل ميغاواط/ ساعة بحلول نهاية يوليو/ تموز، خاصة مع احتمالات انتعاش الاقتصاد الصيني والذي قد يستهلك قدرا أكبر من الطاقة وينافس أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الإضافية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
شركة الطاقة الألمانية الضخمة "يونيبر" تخسر 40 مليار يورو
08:08 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 08:09 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
ارتفعت خسائر شركة الطاقة الألمانية "يونيبر" (Uniper) الصافية خلال مدة 9 أشهر إلى 40 مليار يورو، وذلك على خلفية العقوبات الغربية المطبقة ضد مصادر الطاقة الروسية، الأمر الذي تسبب في تراجع إمدادات الغاز الروسي.
وأشارت المصادر إلى أن الخسائر المرتفعة التي تكبدتها شركة الطاقة الألمانية، خلال الأرباع الثلاثة الأولى، والتي تعود إلى المساهمين في الشركة، تقدر قيمتها بـ 8.5 مرات من حيث القيمة السنوية للشركة، وبلغت الخسائر 40.374 مليار يورو.
ونوهت المصادر إلى أن هذه الخسائر يعود سببها إلى حد كبير إلى انخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية، بحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة.
"تتضمن الخسارة الصافية بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية نحو 40 مليار يورو، ما يقرب من 10 مليار يورو من تكاليف استبدال الكتلة المحققة، ونحو 31 مليار يورو من الخسائر المستقبلية المتوقعة من تأثير تسعير المشتقات والمخصصات المرتبطة بانخفاض إمدادات الغاز الروسي في 30 سبتمبر/ أيلول 2022".
ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" انخفاض أسعار الغاز
الطبيعي في أوروبا بنحو 30% في الأشهر المقبلة، لكنه حذر من أن القارة العجوز ستواجه ضغوطا جدية بدءا من العام المقبل.
أشارت التقارير الأخيرة إلى أن نحو 60 سفينة
تنتظر تفريغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. تم شراء بعض هذه الشحنات خلال الصيف وهي تصل الآن مع امتلاء التخزين.
لكن رغم التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الغاز على المدى القريب، ما قد يخفف بعضا من أزمة تكلفة المعيشة، فالضغوط ما زالت كبيرة على القادة الأوروبيين لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط.
وقال محللو "غولدمان ساكس": "يتوقع فريق السلع لدينا مزيدا من الانخفاض إلى 85 يورو في الربع الأول قبل أن يرتفع بشكل حاد في الصيف المقبل مع إعادة بناء مستويات التخزين".
تشير توقعاتهم إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يقل قليلا عن 250 يورو لكل ميغاواط/ ساعة بحلول نهاية يوليو/ تموز، خاصة مع احتمالات انتعاش الاقتصاد الصيني والذي قد يستهلك قدرا أكبر من الطاقة وينافس أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال
الإضافية.