عربي
https://sputnikarabic.ae/20221103/عاصفة-رملية-تجتاح-مدينة-البصرة-جنوبي-العراق-1069782878.html
عاصفة رملية تجتاح مدينة البصرة جنوبي العراق
عاصفة رملية تجتاح مدينة البصرة جنوبي العراق
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مناظر من عاصفة رملية في مدينة البصرة العراقية يوم أمس. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T10:39+0000
2022-11-03T10:39+0000
صور
وسائط متعددة
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1069783037_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_84faca27c6f49aa5345c6c9a9a2be937.jpg
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1069783037_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7965d52c400e00b424d4704316347002.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم
фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم

عاصفة رملية تجتاح مدينة البصرة جنوبي العراق

10:39 GMT 03.11.2022
تابعنا عبرTelegram
تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" مناظر من عاصفة رملية في مدينة البصرة العراقية يوم أمس.
© AFP 2022 / Hussein Faleh

منظر عام يظهر قوارب أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

منظر عام يظهر قوارب أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

منظر عام يظهر قوارب أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Hussein Faleh

صبيان يتجمعون في أحد الشوارع خلال عاصفة رملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

صبيان يتجمعون في أحد الشوارع خلال عاصفة رملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

صبيان يتجمعون في أحد الشوارع خلال عاصفة رملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Hussein Faleh

منظر عام يظهر جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

منظر عام يظهر جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

منظر عام يظهر جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Hussein Faleh

صبيان يركبون دراجاتهم خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

صبيان يركبون دراجاتهم خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

صبيان يركبون دراجاتهم خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Hussein Faleh

تراكم زجاجات بلاستيكية تحت جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

تراكم زجاجات بلاستيكية تحت جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

تراكم زجاجات بلاستيكية تحت جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Hussein Faleh

كلب يقف على ضفة نهر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

كلب يقف على ضفة نهر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

كلب يقف على ضفة نهر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Hussein Faleh

صيادون يتجمعون بالقرب من جسر محمد باقر الصدر خلال العاصفةالرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

صيادون يتجمعون بالقرب من جسر محمد باقر الصدر خلال العاصفةالرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

صيادون يتجمعون بالقرب من جسر محمد باقر الصدر خلال العاصفةالرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

© AFP 2022 / Hussein Faleh

صياد يجلس في قاربه خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

صياد يجلس في قاربه خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Hussein Faleh

صياد يجلس في قاربه خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала