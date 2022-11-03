عاصفة رملية تجتاح مدينة البصرة جنوبي العراق

منظر عام يظهر قوارب أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
منظر عام يظهر قوارب أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صبيان يتجمعون في أحد الشوارع خلال عاصفة رملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صبيان يتجمعون في أحد الشوارع خلال عاصفة رملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
منظر عام يظهر جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
منظر عام يظهر جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صبيان يركبون دراجاتهم خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صبيان يركبون دراجاتهم خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
تراكم زجاجات بلاستيكية تحت جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
تراكم زجاجات بلاستيكية تحت جسر محمد باقر الصدر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
كلب يقف على ضفة نهر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
كلب يقف على ضفة نهر أثناء العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صيادون يتجمعون بالقرب من جسر محمد باقر الصدر خلال العاصفةالرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صيادون يتجمعون بالقرب من جسر محمد باقر الصدر خلال العاصفةالرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صياد يجلس في قاربه خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.
صياد يجلس في قاربه خلال العاصفة الرملية في مدينة البصرة جنوبي العراق، 2 نوفمبر 2022.