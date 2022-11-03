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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221103/عدة-انفجارات-تهز-ميليتوبول-1069771593.html
عدة انفجارات تهز ميليتوبول
عدة انفجارات تهز ميليتوبول
دوى حوالي 5-6 انفجارات قوية في ميليتوبول، مقاطعة زابوروجيه في وقت مبكر من الصباح، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T04:22+0000
2022-11-03T04:22+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووقعت سلسلة من الانفجارات المتتالية في حدود 5.40-5.50 بالتوقيت المحلي. وقالت إدارة المدينة إن نظام الدفاع الجوي كان يعمل. وأكدت السلطات أن "نظام الدفاع الجوي كان يعمل. ابق هادئا، لا شيء يهدد المدينة".
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

عدة انفجارات تهز ميليتوبول

04:22 GMT 03.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouhمسلحو "أجناد القوقاز" يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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دوى حوالي 5-6 انفجارات قوية في ميليتوبول، مقاطعة زابوروجيه في وقت مبكر من الصباح، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ووقعت سلسلة من الانفجارات المتتالية في حدود 5.40-5.50 بالتوقيت المحلي.
وقالت إدارة المدينة إن نظام الدفاع الجوي كان يعمل. وأكدت السلطات أن "نظام الدفاع الجوي كان يعمل. ابق هادئا، لا شيء يهدد المدينة".
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