https://sputnikarabic.ae/20221103/عدة-انفجارات-تهز-ميليتوبول-1069771593.html
عدة انفجارات تهز ميليتوبول
عدة انفجارات تهز ميليتوبول
دوى حوالي 5-6 انفجارات قوية في ميليتوبول، مقاطعة زابوروجيه في وقت مبكر من الصباح، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T04:22+0000
2022-11-03T04:22+0000
2022-11-03T04:22+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووقعت سلسلة من الانفجارات المتتالية في حدود 5.40-5.50 بالتوقيت المحلي. وقالت إدارة المدينة إن نظام الدفاع الجوي كان يعمل. وأكدت السلطات أن "نظام الدفاع الجوي كان يعمل. ابق هادئا، لا شيء يهدد المدينة".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
عدة انفجارات تهز ميليتوبول
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دوى حوالي 5-6 انفجارات قوية في ميليتوبول، مقاطعة زابوروجيه في وقت مبكر من الصباح، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
ووقعت سلسلة من الانفجارات المتتالية في حدود 5.40-5.50 بالتوقيت المحلي.
وقالت إدارة المدينة إن نظام الدفاع الجوي كان يعمل. وأكدت السلطات أن "نظام الدفاع الجوي كان يعمل. ابق هادئا، لا شيء يهدد المدينة".