https://sputnikarabic.ae/20221103/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-يقول-إن-واشنطن-ولندن-مستعدتان-تماما-للتضحية-بأرواح-الروس-والأوكرانيين-1069772060.html

عضو في الكونغرس الأمريكي يقول إن واشنطن ولندن مستعدتان تماما للتضحية بأرواح الروس والأوكرانيين

عضو في الكونغرس الأمريكي يقول إن واشنطن ولندن مستعدتان تماما للتضحية بأرواح الروس والأوكرانيين

دعا عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، بول غوسار، كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للجلوس على طاولة المفاوضات في... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T05:31+0000

2022-11-03T05:31+0000

2022-11-03T05:31+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال غوسار، لوكالة "سبوتنيك"، عبر رسالة ردًا على أسئلة الوكالة: "الغريب فيما يحدث في أوكرانيا، هو إثارة الحروب من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويبدو أن هذه الأطراف الثالثة مستعدة تمامًا للتضحية بأرواح الروس والأوكرانيين من أجل دوافع تتحدى أي منطق".وفقًا لغوسار، فإن هذه الدول "لم تفعل شيئًا منذ عام 2014، بينما كان يتم التمهيد للحرب بالوكالة، وكان هناك متسع من الوقت لحل القضايا الحدودية"، وأضاف: "أخيرًا، لا يزال القلق طويل الأمد يتمثل في أن عائلة [الرئيس الأمريكي] جو بايدن، بما لها من علاقات مالية في أوكرانيا، قد اتخذت موقفًا غير منطقي بشأن السلام وأجبرت الديمقراطيين ذوي التوجهات السلمية على الحرب دون سبب واضح".وكان السياسي الجمهوري قد نشر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، رسالة دعا فيها فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى مدينة فينيكس [في ولاية أريزونا] لإجراء محادثات سلام. كما أكد غوسار على أن فينيكس تقع بعيدًا بما فيه الكفاية عن منطقة الصراع والمنظمات التي "تحفز على الحرب" لتكون بمثابة منصة لحوار مثمر حول هذه القضية.

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