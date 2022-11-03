https://sputnikarabic.ae/20221103/علوي-وشريف-يدينان-محاولة-اغتيال-رئيس-وزراء-باكستان-السابق-1069800525.html

علوي وشريف يدينان محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

علوي وشريف يدينان محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء شهباز شريف، اليوم الخميس، ما وصفوه بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عمران خان. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T16:55+0000

2022-11-03T16:55+0000

2022-11-03T16:55+0000

العالم

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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم الخميس، أصيب خان برصاصة في ساقه خلال فعالية انتخابية في مدينة وزيرأباد في وسط شرق البلاد، في ما وصفت بأنها "محاولة اغتيال".وقال علوي: "محاولة شنيعة لاغتيال عمران خان الشجاع. أشكر الله على سلامته ولكنه أصيب برصاصة في ساقه وأتمنى أن تكون (الإصابة) غير خطيرة. هذا الهجوم صادم ومخيف ومخز ومخادع وجبان، واسأل الله أن يمنحه الصحة ولكل المصابين".كما أدان شريف الهجوم، وقال إن حكومة إقليم البنجاب، الذي شهد الحادث، ستقدم المساعدة للتحقيق في إطلاق النار. وقال شريف في تغريدة على "تويتر": "الحكومة الفيدرالية ستقدم كل الدعم اللازم لحكومة البنجاب للأمن والتحقيق. يجب ألا يكون للعنف مكان في سياسات بلادنا".تجنبت حكومة خان من اقتراح لسحب الثقة من حزب شريف، الرابطة الإسلامية الباكستانية، وأحزاب معارضة أخرى في 3 أبريل/ نيسان، لكنها فشلت في التصويت على سحب الثقة في 10 أبريل بعد أزمة دستورية. في 11 أبريل، انتخب مجلس الأمة شريف رئيسا جديدا للوزراء.في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، منعت لجنة الانتخابات الباكستانية خان من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات بسبب البيع غير القانوني المزعوم لهدايا الدولة وإخفاء الدخل خلال فترة ولايته.وبإصراره على حقيقة الإطاحة به من قبل انقلاب برعاية الولايات المتحدة، وأن "عملاء العدو في الحكومة" ما زالوا يعرقلون رؤيته لباكستان، قاد خان مسيرة احتجاجية لمؤيديه إلى عاصمة البلاد إسلام أباد في خطوة للتغلب على هزيمته السياسية.

https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-الحكومة-الباكستاني-السابق-عمران-خان-1069788199.html

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