https://sputnikarabic.ae/20221103/غواصة-نووية-روسية-جديدة-تطلق-صاروخا-باليستيا-من-غرب-البلاد-إلى-أقصى-شرقها-1069801749.html
غواصة نووية روسية جديدة تطلق صاروخا باليستيا من غرب البلاد إلى أقصى شرقها
غواصة نووية روسية جديدة تطلق صاروخا باليستيا من غرب البلاد إلى أقصى شرقها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الغواصة النووية "غينيراليسيموس سوفوروف"، كجزء من المرحلة الأخيرة من الاختبارات الحكومية، نجحت في إطلاق صاروخ... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T17:29+0000
2022-11-03T17:29+0000
2022-11-03T17:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان أن "طاقم أحدث غواصة صاروخية استراتيجية غينيراليسيموس سوفوروف من مشروع بوريي أيه أطلق بنجاح صاروخ بولافا الباليستي كجزء من المرحلة النهائية من الاختبارات الرسمية".وأضاف البيان: "ووفقًا للبيانات المؤكدة لمركز التحكم الخاص بالمشروع، فإن الرؤوس الحربية للصاروخ أصابت بنجاح الهدف المحدد".وختم البيان: "تنتمي الغواصة النووية إلى الجيل الرابع، حيث أنها مجهزة بمنظومات الصواريخ والطوربيدات والملاحة وتقنيات موجات الراديو وأسلحة السونار ولديها قدرة عالية على المناورة والتخفي الشبحي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
غواصة نووية روسية جديدة تطلق صاروخا باليستيا من غرب البلاد إلى أقصى شرقها
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الغواصة النووية "غينيراليسيموس سوفوروف"، كجزء من المرحلة الأخيرة من الاختبارات الحكومية، نجحت في إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بولافا" من البحر الأبيض غربي البلاد حيث سقط في منطقة "كورا" التدريبية في الشرق الروسي الأقصى والمخصص للاختبارات من هذا النوع.
وجاء في البيان أن "طاقم أحدث غواصة صاروخية استراتيجية غينيراليسيموس سوفوروف من مشروع بوريي أيه أطلق بنجاح صاروخ بولافا الباليستي كجزء من المرحلة النهائية من الاختبارات الرسمية".
"تم إطلاق الصواريخ من وضعية الغمر في البحر الأبيض نحو منطقة اختبارات الصواريخ الباليستية كورا في شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي البلاد، وحلق صاروخ بولافا الباليستي بشكل طبيعي".
وأضاف البيان: "ووفقًا للبيانات المؤكدة لمركز التحكم الخاص بالمشروع، فإن الرؤوس الحربية للصاروخ أصابت بنجاح الهدف المحدد".
غواصة الصواريخ الاستراتيجية "غينيراليسيموس سوفوروف" هي ثاني غواصة من مشروع "بوريي أيه" وتم بناؤها في مجمع إنتاج "سيفماش" في سيفيرودفينسك.
وختم البيان: "تنتمي الغواصة النووية
إلى الجيل الرابع، حيث أنها مجهزة بمنظومات الصواريخ والطوربيدات والملاحة وتقنيات موجات الراديو وأسلحة السونار ولديها قدرة عالية على المناورة والتخفي الشبحي.