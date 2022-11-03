https://sputnikarabic.ae/20221103/فايزر-وبيونتيك-تتعاونان-لإنتاج-لقاح-مشترك-ضد-كورونا-والأنفلونزا-1069804964.html
"فايزر" وبيونتيك" تتعاونان لإنتاج لقاح مشترك ضد كورونا والأنفلونزا
"فايزر" وبيونتيك" تتعاونان لإنتاج لقاح مشترك ضد كورونا والأنفلونزا
أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، اليوم الخميس، عن إجرائها تجارب سريرية مع نظيرتها الألمانية "بيونتيك" لتقديم لقاح مشترك مضاد للأنفلونزا و"كوفيد-19". 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T20:00+0000
2022-11-03T20:00+0000
2022-11-03T20:06+0000
فيروس كورونا
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048515846_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_73090bffde4be29dd0ee471b597fc868.jpg
وجاء في بيان رسمي نشرته "فايزر" عبر موقعها عن بدئها مع "بيونتيك" المرحلة الأولى من التجربة السريرية لقاح مرشح مشترك ضد فيروسات الأنفلونزا و"كورونا" المستجد.وأشار البيان إلى أن اللقاح الجديد سيكون "أحادي الجرعة"، وسيجعل من الممكن التعامل مع "مرضين تنفسيين خطرين"، وفقا لـ"فايزر".وسيتم إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية بشأن اللقاح الجديد داخل أمريكا، والتي ستشمل مشاركة 180 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما.من ناحيتها، قالت رئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة "فايزر"، أناليسا أندرسون، إن "اللقاح الجديد من الممكن أن يبسّط ممارسات التحصين ضد هذين المرضين في الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى امتصاص أفضل للقاح مضاد لكلا المرضين".وأضافت مؤكدة أنه "على الرغم من وجود لقاحات للأنفلونزا الموسمية الحالية، إلا أن عبء هذا الفيروس شديد في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في وفاة الآلاف وإدخالهم المستشفى كل عام".يشار إلى أن شركتي الأدوية "موديرنا" و"نوفوفاكس" اختبرتا أيضا تطعيمات مشتركة ضد كلا من الأنفلونزا و"كوفيد-19".
https://sputnikarabic.ae/20221022/فايزر-تخطط-لزيادة-أسعار-جرعة-لقاح-كورونا-داخل-أمريكا-إلى-أربعة-أضعاف-في-2023-1069343144.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048515846_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_98cd69081f765f089c722def8e6716b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, مجتمع, علوم
فيروس كورونا, مجتمع, علوم
"فايزر" وبيونتيك" تتعاونان لإنتاج لقاح مشترك ضد كورونا والأنفلونزا
20:00 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 20:06 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، اليوم الخميس، عن إجرائها تجارب سريرية مع نظيرتها الألمانية "بيونتيك" لتقديم لقاح مشترك مضاد للأنفلونزا و"كوفيد-19".
وجاء في بيان رسمي نشرته "فايزر" عبر موقعها
عن بدئها مع "بيونتيك" المرحلة الأولى من التجربة السريرية لقاح مرشح مشترك ضد فيروسات الأنفلونزا و"كورونا" المستجد.
وأشار البيان إلى أن اللقاح الجديد سيكون "أحادي الجرعة"، وسيجعل من الممكن التعامل مع "مرضين تنفسيين خطرين"، وفقا لـ"فايزر".
وسيتم إجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية بشأن اللقاح الجديد داخل أمريكا، والتي ستشمل مشاركة 180 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما.
من ناحيتها، قالت رئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة "فايزر"، أناليسا أندرسون، إن "اللقاح الجديد من الممكن أن يبسّط ممارسات التحصين ضد هذين المرضين في الجهاز التنفسي، مما قد يؤدي إلى امتصاص أفضل للقاح مضاد لكلا المرضين".
وأضافت مؤكدة أنه "على الرغم من وجود لقاحات للأنفلونزا الموسمية الحالية، إلا أن عبء هذا الفيروس شديد في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في وفاة الآلاف وإدخالهم المستشفى كل عام".
يشار إلى أن شركتي الأدوية "موديرنا" و"نوفوفاكس" اختبرتا أيضا تطعيمات مشتركة ضد كلا من الأنفلونزا و"كوفيد-19".