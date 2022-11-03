https://sputnikarabic.ae/20221103/كوريا-الشمالية-تعتبر-قرار-جارتها-الجنوبية-تمديد-تدريباتها-العسكرية-مع-أمريكا-خيارا-خطيرا-وخاطئا-1069793610.html
كوريا الشمالية تعتبر قرار جارتها الجنوبية تمديد تدريباتها العسكرية مع أمريكا "خيارا خطيرا وخاطئا"
كوريا الشمالية تعتبر قرار جارتها الجنوبية تمديد تدريباتها العسكرية مع أمريكا "خيارا خطيرا وخاطئا"
نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بقرار جارتها الجنوبية تمديد تدريباتها الجوية المشتركة مع أمريكا، ووصفته بأنه "خيار خطير للغاية وخاطئ". 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T14:21+0000
2022-11-03T14:21+0000
2022-11-03T14:21+0000
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قال سكرتير اللجنة المركزية لـ"حزب العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، باك جونغ تشون، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أفيد بأن أمريكا وكوريا الجنوبية قررتا تمديد التدريبات الجوية المشتركة "عاصفة اليقظة"، إنه اختيار خطير وخطير للغاية"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي في وقت سابق عن خطط لتمديد التدريبات الجوية المكثفة التي تستمر 5 أيام للحليفين، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.تعد "عاصفة اليقظة" أول مناورات جوية مشتركة ضخمة لكوريا الجنوبية وأمريكا منذ ما يقرب من 5 سنوات، إذ تم تعبئة أكثر من 240 طائرة، بما في ذلك طائرات "الشبح"، فوق سماء شبه الجزيرة، وسط تكهنات متزايدة بأن بيونغ يانغ قد تجري تجربة نووية قريبا، ومن المقرر أن تستمر التدريبات الكورية الجنوبية-الأمريكية حتى يوم غد، الجمعة.وأطلقت كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس سلسلة من الصواريخ، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات، يعتقد أنها من طراز "هواسونغ -17".ويمثل الصاروخ سابع إطلاق لكوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات خلال عام 2022، والأول منذ أواخر شهر مايو/ أيار.وبعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات، أعلن جيش كوريا الجنوبية عن قرار تمديد التدريبات المشتركة مع أمريكا، لكنه لم يذكر تفاصيل حتى موعد إجراء التدريبات.
https://sputnikarabic.ae/20221102/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-مجهولا-باتجاه-بحر-اليابان-1069770317.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية تعتبر قرار جارتها الجنوبية تمديد تدريباتها العسكرية مع أمريكا "خيارا خطيرا وخاطئا"
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نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بقرار جارتها الجنوبية تمديد تدريباتها الجوية المشتركة مع أمريكا، ووصفته بأنه "خيار خطير للغاية وخاطئ".
قال سكرتير اللجنة المركزية لـ"حزب العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، باك جونغ تشون، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أفيد بأن أمريكا وكوريا الجنوبية قررتا تمديد التدريبات الجوية المشتركة "عاصفة اليقظة"، إنه اختيار خطير وخطير للغاية"، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وأضاف أن "القرار غير المسؤول لأمريكا وكوريا الجنوبية يدفع بالوضع الحالي الناجم عن الأعمال العسكرية الاستفزازية لقوات التحالف إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".
وأعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي في وقت سابق عن خطط لتمديد التدريبات الجوية المكثفة التي تستمر 5 أيام للحليفين، والتي بدأت يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
تعد "عاصفة اليقظة" أول مناورات جوية مشتركة ضخمة لكوريا الجنوبية وأمريكا منذ ما يقرب من 5 سنوات، إذ تم تعبئة أكثر من 240 طائرة، بما في ذلك طائرات "الشبح"، فوق سماء شبه الجزيرة، وسط تكهنات متزايدة بأن بيونغ يانغ قد تجري تجربة نووية قريبا
، ومن المقرر أن تستمر التدريبات الكورية الجنوبية-الأمريكية حتى يوم غد، الجمعة.
وفي احتجاج واضح على المناورات الجوية، هدد سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، باك جونغ تشون باك، في بيان صدر في منتصف ليل الثلاثاء الماضي، كلا من سيئول وواشنطن بـ"مواجهة قضية مروعة ودفع أفظع ثمن في التاريخ".
وأطلقت كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس سلسلة من الصواريخ، من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات، يعتقد أنها من طراز "هواسونغ -17".
ويمثل الصاروخ سابع إطلاق لكوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات خلال عام 2022، والأول منذ أواخر شهر مايو/ أيار.
وبعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عابرة للقارات، أعلن جيش كوريا الجنوبية عن قرار تمديد التدريبات المشتركة مع أمريكا، لكنه لم يذكر تفاصيل حتى موعد إجراء التدريبات.