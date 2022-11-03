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https://sputnikarabic.ae/20221103/لابيد-يهنئ-نتنياهو-بفوزه-في-الانتخابات-ويؤكد-استمرار-نضاله-حتى-العودة-إلى-السلطة-1069802744.html
لابيد يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات ويؤكد استمرار نضاله حتى العودة إلى السلطة
لابيد يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات ويؤكد استمرار نضاله حتى العودة إلى السلطة
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، منافسه زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، ‏بفوزه في الانتخابات. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T18:10+0000
2022-11-03T18:10+0000
الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
العالم
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وكتب لابيد بالعبرية على "تويتر": "تحدثت الليلة مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وهنأته بفوزه في الانتخابات، إن دولة إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي وأتمنى لنتنياهو التوفيق من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل".وتابع: "أبلغت نتنياهو أنني أصدرت تعليماتي لجميع فروع ديوان رئيس الوزراء للتحضير لانتقال منظم للسلطة".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في تغريدة أخرى انه "سيواصل النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية، بالاستعانة بفريق عمله الرائع، ومع أقوى منطقة في إسرائيل ومئات الآلاف من أنصار حزب "يش عتيد"، سنقاتل حتى نعود إلى السلطة، لا تستسلموا أبدا".وفي يوم الثلاثاء الماضي، أجرت إسرائيل خامس انتخابات برلمانية مبكرة خلال 3 سنوات، وفاز حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بمعظم الأصوات، وسيعتمد الائتلاف اليميني الديني الذي قد يتم تشكيله على أغلبية برلمانية واثقة من 65 صوتا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.وحصلت كتلة خصومه برئاسة رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، على 45 صوتا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 10 أصوات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221103/تكتل-نتنياهو-يفوز-بأغلبية-مقاعد-الكنيست-الإسرائيلي-1069802613.html
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الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم
الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, العالم

لابيد يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات ويؤكد استمرار نضاله حتى العودة إلى السلطة

18:10 GMT 03.11.2022
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
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هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، منافسه زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، ‏بفوزه في الانتخابات.
وكتب لابيد بالعبرية على "تويتر": "تحدثت الليلة مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وهنأته بفوزه في الانتخابات، إن دولة إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي وأتمنى لنتنياهو التوفيق من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل".
وتابع: "أبلغت نتنياهو أنني أصدرت تعليماتي لجميع فروع ديوان رئيس الوزراء للتحضير لانتقال منظم للسلطة".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في تغريدة أخرى انه "سيواصل النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية، بالاستعانة بفريق عمله الرائع، ومع أقوى منطقة في إسرائيل ومئات الآلاف من أنصار حزب "يش عتيد"، سنقاتل حتى نعود إلى السلطة، لا تستسلموا أبدا".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أجرت إسرائيل خامس انتخابات برلمانية مبكرة خلال 3 سنوات، وفاز حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بمعظم الأصوات، وسيعتمد الائتلاف اليميني الديني الذي قد يتم تشكيله على أغلبية برلمانية واثقة من 65 صوتا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
تكتل نتنياهو يفوز بأغلبية مقاعد الكنيست الإسرائيلي
17:59 GMT
وحصلت كتلة خصومه برئاسة رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، على 45 صوتا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 10 أصوات أخرى.
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