لابيد يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات ويؤكد استمرار نضاله حتى العودة إلى السلطة
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / RONALDO SCHEMIDT
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، منافسه زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، بفوزه في الانتخابات.
وكتب لابيد بالعبرية على "تويتر": "تحدثت الليلة مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وهنأته بفوزه في الانتخابات، إن دولة إسرائيل فوق كل اعتبار سياسي وأتمنى لنتنياهو التوفيق من أجل شعب إسرائيل ودولة إسرائيل".
وتابع: "أبلغت نتنياهو أنني أصدرت تعليماتي لجميع فروع ديوان رئيس الوزراء للتحضير لانتقال منظم للسلطة".
שוחחתי הערב עם יו״ר האופוזיציה, בנימין נתניהו, ובירכתי אותו על נצחונו בבחירות. מדינת ישראל היא מעל לכל שיקול פוליטי ואני מאחל לנתניהו בהצלחה למען עם ישראל ומדינת ישראל. עדכנתי את יו"ר האופוזיציה שהנחיתי את כל זרועות משרד רה״מ להכין העברת שלטון מסודרת.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 3, 2022
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في تغريدة أخرى انه "سيواصل النضال من أجل إسرائيل يهودية وديمقراطية وليبرالية، بالاستعانة بفريق عمله الرائع، ومع أقوى منطقة في إسرائيل ومئات الآلاف من أنصار حزب "يش عتيد"، سنقاتل حتى نعود إلى السلطة، لا تستسلموا أبدا".
ישיבת סיעה ראשונה - יוצאים להלחם על המדינה🟠🇮🇱. התכנסנו היום לפגישה ראשונה אחרי הבחירות. אנחנו נמשיך להילחם על ישראל יהודית, דמוקרטית וליברלית. עם הנבחרת המופלאה שבתמונה, עם השטח הכי חזק בארץ ומאות אלפי התומכים של @YeshAtidParty, נלחם עד שנחזור לשלטון. לא מוותרים לעולם. pic.twitter.com/yQCDOg5B2S— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 3, 2022
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أجرت إسرائيل خامس انتخابات برلمانية مبكرة خلال 3 سنوات، وفاز حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بمعظم الأصوات، وسيعتمد الائتلاف اليميني الديني الذي قد يتم تشكيله على أغلبية برلمانية واثقة من 65 صوتا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.
وحصلت كتلة خصومه برئاسة رئيس الوزراء الحالي، زعيم حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، على 45 صوتا، فيما حصلت الأحزاب العربية على 10 أصوات أخرى.