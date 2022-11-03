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https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يؤكد-أن-الولايات-المتحدة-تحاول-تخريب-أنشطة-اللجنة-الرباعية-للشرق-الأوسط-1069782179.html
لافروف يؤكد أن الولايات المتحدة تحاول تخريب أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط
لافروف يؤكد أن الولايات المتحدة تحاول تخريب أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا والأردن أشارا إلى النتائج العكسية لمحاولات الولايات المتحدة تخريب أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا،... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:35+0000
2022-11-03T09:35+0000
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وقال في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن حسين عبد الله الصفدي: "لاحظنا أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لصالح حل الصراع العربي الإسرائيلي. ومن جانبنا أشرنا إلى النتائج المعاكسة لمحاولات الولايات المتحدة تخريب أنشطة اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، وهي آلية دبلوماسية فريدة ومشروعة للتسوية في الشرق الأوسط وافق عليها مجلس الأمن الدولي وهي الآن بشكل عام، بسبب موقف الولايات المتحدة، كما يقولون إنها عاطلة عن العمل".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يؤكد أن الولايات المتحدة تحاول تخريب أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط

09:35 GMT 03.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا والأردن أشارا إلى النتائج العكسية لمحاولات الولايات المتحدة تخريب أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي)، وهذا هو سبب عدم عمل الصيغة.
وقال في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن حسين عبد الله الصفدي: "لاحظنا أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لصالح حل الصراع العربي الإسرائيلي. ومن جانبنا أشرنا إلى النتائج المعاكسة لمحاولات الولايات المتحدة تخريب أنشطة اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، وهي آلية دبلوماسية فريدة ومشروعة للتسوية في الشرق الأوسط وافق عليها مجلس الأمن الدولي وهي الآن بشكل عام، بسبب موقف الولايات المتحدة، كما يقولون إنها عاطلة عن العمل".
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