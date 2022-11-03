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https://sputnikarabic.ae/20221103/لافروف-يعلن-عن-عقد-لقاء-مع-الملك-الأردني-لنقل-تقييمات-بوتين-حول-الأحداث-العالمية-------1069782265.html
لافروف يعلن عن عقد لقاء مع الملك الأردني لنقل تقييمات بوتين حول الأحداث العالمية
لافروف يعلن عن عقد لقاء مع الملك الأردني لنقل تقييمات بوتين حول الأحداث العالمية
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، نظيره الأردني أيمن الصفدي لزيارة موسكو في الوقت الذي يحدده، مشيرا إلى أنه سيلتقي الملك الأردني عبدالله... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:56+0000
2022-11-03T09:57+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الأردني اليوم، في العاصمة الأردنية عمان: "أعتقد أننا أجرينا محادثة جيدة للغاية، واغتنمت الفرصة، ودعوت الوزير للقيام بزيارة أخرى إلى روسيا الاتحادية في وقت مناسب له".وأشار لافروف إلى أنه، خلال زيارته إلى عمان، سينقل تقييمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عدد من القضايا الدولية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.ووصف وزير الخارجية الروسي اللقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك بأنه "مفيد جدا وسريع".وبيّن لافروف خلال المؤتمر أنه "سيكون لدينا أيضا لقاء مع جلالة الملك (الأردني) بعد الانتهاء من هذا الحدث. وأقصد أن أنقل لجلالة الملك رغبات وتقييمات خاصة لبعض المشاكل العالمية من رئيس روسيا الاتحادية (فلاديمير) بوتين".
https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الخارجية-الأردني-يؤكد-أن-الوجود-الروسي-في-جنوب-سوريا-عامل-استقرار-1069780553.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

لافروف يعلن عن عقد لقاء مع الملك الأردني لنقل تقييمات بوتين حول الأحداث العالمية

09:56 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 03.11.2022)
© Sputnikلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، نظيره الأردني أيمن الصفدي لزيارة موسكو في الوقت الذي يحدده، مشيرا إلى أنه سيلتقي الملك الأردني عبدالله الثاني، لنقل تقييمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأحداث العالمية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع نظيره الأردني اليوم، في العاصمة الأردنية عمان: "أعتقد أننا أجرينا محادثة جيدة للغاية، واغتنمت الفرصة، ودعوت الوزير للقيام بزيارة أخرى إلى روسيا الاتحادية في وقت مناسب له".
وأشار لافروف إلى أنه، خلال زيارته إلى عمان، سينقل تقييمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول عدد من القضايا الدولية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
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ووصف وزير الخارجية الروسي اللقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك بأنه "مفيد جدا وسريع".
وبيّن لافروف خلال المؤتمر أنه "سيكون لدينا أيضا لقاء مع جلالة الملك (الأردني) بعد الانتهاء من هذا الحدث. وأقصد أن أنقل لجلالة الملك رغبات وتقييمات خاصة لبعض المشاكل العالمية من رئيس روسيا الاتحادية (فلاديمير) بوتين".
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