https://sputnikarabic.ae/20221103/مايكروسوفت-تقدم-مساعدة-فنية-لأوكرانيا-بقيمة-100-مليون-دولار-1069791674.html
مايكروسوفت تقدم مساعدة فنية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار
مايكروسوفت تقدم مساعدة فنية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار
أعلن نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" براد سميث في مدونة له اليوم الخميس، أن الشركة ستقدم دعمًا تقنيًا إضافيًا بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا حتى نهاية العام... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T13:38+0000
2022-11-03T13:38+0000
2022-11-03T13:38+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1049336277_0:109:1200:784_1920x0_80_0_0_f3dfafe163369755c44359ead752d4db.jpg
وأوضح سميث: "اليوم، نعلن أن مايكروسوفت ستوسع الدعم التكنولوجي المجاني لأوكرانيا طوال العام التقويمي 2023".وأضاف أن "الالتزام الجديد سيرفع إجمالي مساهمة مايكروسوفت تجاه أوكرانيا إلى أكثر من 400 مليون دولار منذ بداية الصراع في فبراير.ووعدت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا بتوفير حماية الأمن السيبراني، ودعم المنظمات غير الربحية والمنظمات الإنسانية العاملة في أوكرانيا وبولندا وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيان.
https://sputnikarabic.ae/20221013/مايكروسوفت-تغير-اسم-حزمة-تطبيقاتها-الشهيرة-أوفيس-بدءا-من-نوفمبر-1068992926.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1049336277_6:0:1194:891_1920x0_80_0_0_f92796d009573b9d51f97b4455074c0a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مايكروسوفت تقدم مساعدة فنية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" براد سميث في مدونة له اليوم الخميس، أن الشركة ستقدم دعمًا تقنيًا إضافيًا بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا حتى نهاية العام المقبل.
وأوضح سميث: "اليوم، نعلن أن مايكروسوفت ستوسع الدعم التكنولوجي المجاني لأوكرانيا طوال العام التقويمي 2023".
وهذا يُلزم شركتنا بتقديم مساعدة تقنية إضافية بقيمة 100 مليون دولار تقريبًا، التي ستضمن أن الوكالات الحكومية والبنية التحتية الحيوية والقطاعات الأخرى في أوكرانيا يمكن أن تستمر في تشغيل بنيتها التحتية الرقمية وخدمة المواطنين من خلال خدمة مايكروسوفت كلاود.
وأضاف أن "الالتزام الجديد سيرفع إجمالي مساهمة مايكروسوفت تجاه أوكرانيا إلى أكثر من 400 مليون دولار منذ بداية الصراع في فبراير.
تعهدت مايكروسوفت بدعم بنية الخدمات العامة الأوكرانية من خلال الخدمات السحابية ومراكز البيانات في جميع أنحاء أوروبا.
ووعدت شركة التكنولوجيا العملاقة
أيضًا بتوفير حماية الأمن السيبراني، ودعم المنظمات غير الربحية والمنظمات الإنسانية العاملة في أوكرانيا وبولندا وأماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيان.