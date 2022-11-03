https://sputnikarabic.ae/20221103/ما-هي-صواريخ-أرض---جو-ولماذا-تم-تطويرها-خلال-القرن-الماضي-1069790668.html

ما هي صواريخ "أرض - جو" ولماذا تم تطويرها خلال القرن الماضي؟

ما هي صواريخ "أرض - جو" ولماذا تم تطويرها خلال القرن الماضي؟

بدأت الدول الكبرى تطوير وسائل الدفاع الجوي إثر ظهور الطائرات الحربية، التي استطاعت تغيير قواعد الحروب منذ الحرب العالمية الثانية عبر عمليات القصف الجوي. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T13:39+0000

2022-11-03T13:39+0000

2022-11-03T13:39+0000

رصد عسكري

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104309/57/1043095721_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_bf28624041e5f45e3cc5020169b3237e.jpg

وتمثل صواريخ "أرض - جو" المعروفة اختصارا بـ "سام" أحد أهم وسائل الدفاع الجوي، التي استطاعت تحييد الطائرات الهجومية خلال العديد من الحروب.وفي سبعينيات القرن الماضي، شهدت منطقة الشرق الأوسط تجربة ناجحة لصواريخ الدفاع الجوي الروسية، التي مكنت الجيش المصري من تحييد الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر/ تشرين الأول.ما هي صواريخ "أرض - جو"؟تمثل صواريخ "أرض - جو" نوعا من الصواريخ التي يتم إنشاء منصات إطلاقها على الأرض لتنطلق نحو هدف جوي معاد عندما يصبح في نطاق تغطيتها، الذي يختلف من منظومة صاروخية إلى أخرى.ويتم الاعتماد على صواريخ "أرض - جو" لتدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاعات تتجاوز مدى الدفاعات الجوية التقليدية مثل المدفعية المضادة للطائرات، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".ومنذ تسعينيات القرن الماضي، توسعت الدول الكبرى في تطوير أنظمة صواريخ "أرض - جو" لمواجهة التطور الكبير، الذي وصلت إليه الطائرات الحربية الهجومية.ما هي الدولة التي تطور أقوى منظومات صواريخ "أرض - جو"؟أثبتت تجارب صواريخ "أرض - جو" الروسية أنها الأفضل في العالم بعدما حققت نجاحات واسعة في العديد من الحروب وتمكنها من إسقاط أحدث الطائرات الحربية الغربية.وأصبحت روسيا في الوقت الحالي تمتلك مجموعة من أكثر أنظمة صواريخ "أرض - جو" في العالم، حسبما ذكر موقع "ميسيل ثريت" الأمريكي، الذي أوضح أن الصواريخ الروسية حققت انتشارا واسعا شمل عشرات الدول حول العالم.ولفت الموقع إلى أن نجاح منظومات الصواريخ الروسية "أرض - جو" جعل العديد من الدول تبدأ تطوير نسخ محلية منها.وتمثل منظومات "إس - 200" و"إس - 300" و"إس - 400" و"إس - 500" مجموعة من أخطر الأنظمة الصاروخية "أرض - جو" في العالم بفضل قدرتها على حماية المجال الجوي الذي تحميه من أي أهداف جوية معادية عبر مدى يصل إلى مئات الكيلومترات.كما تمتلك روسيا أنظمة صاروخية "أرض - جو" مثل منظومة "بوك" المتوسطة المدى وأخرى قصيرة المدى مثل "إس - 125" و"أوسا"، بينما تتولى أنظمة مثل "تور" أو "بانتسير - إس 1" مهام تأمين المواقع العسكرية من الأهداف الجوية المعادية التي تصبح على نطاق مئات الأمتار حتى عدة كيلومترات.ويضاف إلى ذلك صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، التي أصبحت سلاحا مهما في مواجهة الأهداف الجوية القريبة، وهي تتميز بسهولة النقل والاستخدام والتخفي خلال المعارك الحربية.ما هو تكوين منظومات صواريخ "أرض - جو"؟تتكون أي منظومة صاروخية "أرض - جو" للدفاع الجوي من 3 عناصر تشمل وسائل الرصد "الرادار"، التي تختص برصد الهدف المعادي وتحديد سرعته ومساره.والمكون الثاني هو مركز القيادة والسيطرة الذي يتلقى بيانات الهدف المعادي من محطة الرادار، ثم المكون الثالث وهو الصواريخ الاعتراضية "أرض - جو" التي يتم إطلاقها وفقا لإحداثيات محدد لتدمير الهدف عندما يصبح في نطاق عملها.

https://sputnikarabic.ae/20220903/لماذا-يجب-أن-يخشى-الناتو-وغيره-من-نظام-الدفاع-الصاروخي-الروسي-تور-1067216106.html

https://sputnikarabic.ae/20221022/معلومات-عن-صواريخ-الدفاع-الجوي-الروسية-المحمولة-على-الكتف-فيربا-1069356889.html

https://sputnikarabic.ae/20220626/6-أنظمة-دفاع-جوي-تجعل-سماء-روسيا-غير-قابلة-للاختراق-1064230538.html

https://sputnikarabic.ae/20191110/لا-تملكها-إلا-6-دول-9-معلومات-عن-منظومة-بوك-إم-الصاروخية-1043375699.html

https://sputnikarabic.ae/20220525/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-لا-تجد-صعوبة-في-إسقاط-مسيرات-بيرقدار-1062678121.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية