https://sputnikarabic.ae/20221103/مجلس-الأمن-الروسي-يتحدث-عن-إنشاء-معسكرات-تدريب-جديدة-للإرهابيين-الدوليين-في-أفغانستان--1069789427.html
مجلس الأمن الروسي يتحدث عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للإرهابيين الدوليين في أفغانستان
مجلس الأمن الروسي يتحدث عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للإرهابيين الدوليين في أفغانستان
كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للإرهابيين الدوليين في أفغانستان، مع العمل على زيادة عملية التجنيد. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T12:17+0000
2022-11-03T12:17+0000
2022-11-03T12:19+0000
العالم
روسيا
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وقال باتروشيف خلال اجتماع أمناء مجلس أمن رابطة الدول المستقلة: "في سياق الجهود المشتركة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، فضلا عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من الضروري إيلاء اهتمام كبير للوضع في أفغانستان، الذي لا يزال صعبًا للغاية".ووفقا لباتروشيف، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في أفغانستان يخلق ظروفا لبناء إمكانات للمنظمات الإرهابية، معتبرا أن ذلك يهدد بمخاوف بحدوث حالة من عدم استقرار متزايد في مناطق رابطة الدول المستقلة.وشدد باتروشيف على أن الأمريكيين يحاربون الإرهاب بالكلمات فقط، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي و"القاعدة" ( الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية) وحركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) "خلقت على وجه التحديد من قبل الأمريكيين وما زالت تستخدم بنشاط من قبلهم لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية".
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العالم, روسيا
مجلس الأمن الروسي يتحدث عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للإرهابيين الدوليين في أفغانستان
12:17 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف عن إنشاء معسكرات تدريب جديدة للإرهابيين الدوليين في أفغانستان، مع العمل على زيادة عملية التجنيد.
وقال باتروشيف خلال اجتماع أمناء مجلس أمن رابطة الدول المستقلة: "في سياق الجهود المشتركة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، فضلا عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من الضروري إيلاء اهتمام كبير للوضع في أفغانستان، الذي لا يزال صعبًا للغاية".
ووفقا لباتروشيف، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في أفغانستان يخلق ظروفا لبناء إمكانات للمنظمات الإرهابية، معتبرا أن ذلك يهدد بمخاوف بحدوث حالة من عدم استقرار متزايد في مناطق رابطة الدول المستقلة.
"فرع تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية) الناشط في أفغانستان في ولاية خورسان كثف نشاطاته أخيرا لنشر معسكرات تدريب جديدة للمسلحين وتجنيد مؤيدين جدد، ويبلغ عددهم حاليًا نحو 3.5 ألف مقاتل".
نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي
وشدد باتروشيف على أن الأمريكيين يحاربون الإرهاب بالكلمات فقط، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي و"القاعدة" ( الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية) وحركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) "خلقت على وجه التحديد من قبل الأمريكيين وما زالت تستخدم بنشاط من قبلهم لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية".