https://sputnikarabic.ae/20221103/مسؤول-روسي-يقول-إن-هناك-تساؤلات-حول-نشاط-كييف-وواشنطن-في-المجال-البيولوجي-العسكري-1069771250.html

مسؤول روسي يقول إن هناك تساؤلات حول نشاط كييف وواشنطن في المجال البيولوجي العسكري

مسؤول روسي يقول إن هناك تساؤلات حول نشاط كييف وواشنطن في المجال البيولوجي العسكري

أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه هناك تساؤلات حول نشاط أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن نشاطهم في المجال... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T02:35+0000

2022-11-03T02:35+0000

2022-11-03T02:36+0000

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وأشار إلى أن روسيا ستواصل نشاطها في إطار معاهدة الأسلحة البيولوجية لإثبات جميع الحقائق المتعلقة بانتهاك واشنطن وكييف لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.وتابع، "بغض النظر عن نتيجة تصويت اليوم، ما زال لدينا أسئلة موجهة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا. المواد التي تم إرفاقها بشكوانا لا تزال بحاجة إلى توضيح".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في أوائل مارس/آذار الماضي، أنها اكتشفت في أوكرانيا وثائق، تعود إلى السادس من مارس 2005، تؤكد مشاركة "البنتاغون" في تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون دولار، وذلك في مختبرات بكييف وأوديسا ولفوف وخاركوف.كما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مختبرات أمريكية تعمل في تصنيع واختبار الأسلحة البيولوجية، توجد في 36 دولة حول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221102/مسؤول-روسي-يقول-إن-الغرب-يخشى-تشكيل-لجنة-تحقيق-في-النشاط-البيولوجي-في-أوكرانيا-1069769868.html

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