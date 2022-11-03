https://sputnikarabic.ae/20221103/مسؤول-روسي-يقول-إن-هناك-تساؤلات-حول-نشاط-كييف-وواشنطن-في-المجال-البيولوجي-العسكري-1069771250.html
مسؤول روسي يقول إن هناك تساؤلات حول نشاط كييف وواشنطن في المجال البيولوجي العسكري
مسؤول روسي يقول إن هناك تساؤلات حول نشاط كييف وواشنطن في المجال البيولوجي العسكري
أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه هناك تساؤلات حول نشاط أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن نشاطهم في المجال... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T02:35+0000
2022-11-03T02:35+0000
2022-11-03T02:36+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وأشار إلى أن روسيا ستواصل نشاطها في إطار معاهدة الأسلحة البيولوجية لإثبات جميع الحقائق المتعلقة بانتهاك واشنطن وكييف لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.وتابع، "بغض النظر عن نتيجة تصويت اليوم، ما زال لدينا أسئلة موجهة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا. المواد التي تم إرفاقها بشكوانا لا تزال بحاجة إلى توضيح".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في أوائل مارس/آذار الماضي، أنها اكتشفت في أوكرانيا وثائق، تعود إلى السادس من مارس 2005، تؤكد مشاركة "البنتاغون" في تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون دولار، وذلك في مختبرات بكييف وأوديسا ولفوف وخاركوف.كما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مختبرات أمريكية تعمل في تصنيع واختبار الأسلحة البيولوجية، توجد في 36 دولة حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221102/مسؤول-روسي-يقول-إن-الغرب-يخشى-تشكيل-لجنة-تحقيق-في-النشاط-البيولوجي-في-أوكرانيا-1069769868.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مسؤول روسي يقول إن هناك تساؤلات حول نشاط كييف وواشنطن في المجال البيولوجي العسكري
02:35 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 02:36 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
أعلن النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه هناك تساؤلات حول نشاط أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن نشاطهم في المجال البيولوجي العسكري.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وأشار إلى أن روسيا ستواصل نشاطها في إطار معاهدة الأسلحة البيولوجية
لإثبات جميع الحقائق المتعلقة بانتهاك واشنطن وكييف لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية.
وقال بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن المجلس فشل اليوم في تفعيل الآلية المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".
وتابع، "بغض النظر عن نتيجة تصويت اليوم، ما زال لدينا أسئلة موجهة إلى الولايات المتحدة وأوكرانيا. المواد التي تم إرفاقها بشكوانا لا تزال بحاجة إلى توضيح".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في أوائل مارس/آذار الماضي، أنها اكتشفت في أوكرانيا وثائق، تعود إلى السادس من مارس 2005، تؤكد مشاركة "البنتاغون" في تمويل المشاريع البيولوجية العسكرية، بمبالغ تصل إلى 32 مليون دولار، وذلك في مختبرات بكييف وأوديسا ولفوف وخاركوف.
كما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن مختبرات أمريكية تعمل في تصنيع واختبار الأسلحة البيولوجية، توجد في 36 دولة حول العالم.