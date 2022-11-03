https://sputnikarabic.ae/20221103/مقتل-أربعة-أشخاص-وإصابة-مثلهم-خلال-انفجار-غاز-في-منجم-بكازاخستان-1069771471.html
مقتل أربعة أشخاص وإصابة مثلهم خلال انفجار غاز في منجم بكازاخستان
مقتل أربعة أشخاص وإصابة مثلهم خلال انفجار غاز في منجم بكازاخستان
قال بيان لوزارة الطوارئ في الجمهورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن انفجارا للغاز في منجم في منطقة كاراجندا الكازاخستانية أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T04:07+0000
2022-11-03T04:07+0000
2022-11-03T04:07+0000
كازاخستان
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وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار مفاجئ للغاز في مدينة شاختينسك في منجم لينين للفحم، أثناء حفر آبار تصريف الغاز، ما تسبب في وفاة أربعة عمال، وإصابة مثلهم.وأضاف البيان أنه تم إجلاء 106 عمال.وتابع البيان أنه "يجري تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وستحدد نتائج التحقيق أسباب وظروف الحادث".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كازاخستان
مقتل أربعة أشخاص وإصابة مثلهم خلال انفجار غاز في منجم بكازاخستان
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قال بيان لوزارة الطوارئ في الجمهورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن انفجارا للغاز في منجم في منطقة كاراجندا الكازاخستانية أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.
وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار مفاجئ للغاز في مدينة شاختينسك في منجم لينين للفحم، أثناء حفر آبار تصريف الغاز
، ما تسبب في وفاة أربعة عمال، وإصابة مثلهم.
وأضاف البيان أنه تم إجلاء 106 عمال.
وتابع البيان أنه "يجري تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وستحدد نتائج التحقيق أسباب وظروف الحادث".