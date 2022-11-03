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https://sputnikarabic.ae/20221103/ملك-البحرين-يؤكد-لبابا-الفاتيكان-أن-شعب-بلاده-يتمتع-بحرية-تامة-في-ممارسة-شعائره-الدينية-1069798367.html
ملك البحرين يؤكد لبابا الفاتيكان أن شعب بلاده يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية
ملك البحرين يؤكد لبابا الفاتيكان أن شعب بلاده يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية
أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، لبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الخميس، أن زيارة ‏الأخير للمملكة تترك أبلغ الأثر في البحرين ومنطقة الخليج.‏ 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T15:37+0000
2022-11-03T15:37+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وأضاف في كلمته لبابا الفاتيكان بعد وصوله إلى قصر الصخير الملكي: "يطيب لنا أن نتقدم لكم بكامل التقدير على ما تبذلونه من أجل نشر السلام، ونضم صوتنا لكم في إرساء السلام والاستقرار، وأؤكد أن الجميع في مملكة البحرين يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية".وتابع ملك البحرين للبابا فرنسيس: "نشكركم على زيارتكم للبحرين التي تؤكد نهجها الداعم للسلام والاستقرار، إن مملكة البحرين تؤكد أهمية الشراكة الدولية والحوار الدبلوماسي لإنهاء الحروب والنزاعات، كما تؤكد حسن الجوار والاستقرار ودعى إلى بدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن بلاده لن تتأخر عن أي دور يهدف لحل الأزمة".ووصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، إلى قصر الصخير الملكي في البحرين، ضمن جولته في المملكة على هامش مشاركته بفعاليات منتدى "البحرين للحوار"، والذي ينضم إليه فيه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وعدد من رموز وممثلي الأديان والمسؤولين حول العالم.وفي وقت سابق اليوم، وصل البابا فرنسيس، والشيخ الطيب الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الحكماء المسلمين، إلى البحرين في زيارة رسمية تاريخية للمملكة تلبية لدعوة العاهل البحريني للمشاركة في ملتقى البحرين.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, البحرين, العالم العربي, العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, البحرين, العالم العربي, العالم

ملك البحرين يؤكد لبابا الفاتيكان أن شعب بلاده يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية

15:37 GMT 03.11.2022
© Sputnik . M.HEMIDAالبابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
البابا فرنسيس في قصر الصخير الملكي بالبحرين
© Sputnik . M.HEMIDA
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أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، لبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، اليوم الخميس، أن زيارة ‏الأخير للمملكة تترك أبلغ الأثر في البحرين ومنطقة الخليج.‏
وأضاف في كلمته لبابا الفاتيكان بعد وصوله إلى قصر الصخير الملكي: "يطيب لنا أن نتقدم لكم بكامل التقدير على ما تبذلونه من أجل نشر السلام، ونضم صوتنا لكم في إرساء السلام والاستقرار، وأؤكد أن الجميع في مملكة البحرين يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية".
وتابع ملك البحرين للبابا فرنسيس: "نشكركم على زيارتكم للبحرين التي تؤكد نهجها الداعم للسلام والاستقرار، إن مملكة البحرين تؤكد أهمية الشراكة الدولية والحوار الدبلوماسي لإنهاء الحروب والنزاعات، كما تؤكد حسن الجوار والاستقرار ودعى إلى بدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن بلاده لن تتأخر عن أي دور يهدف لحل الأزمة".
ووصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، إلى قصر الصخير الملكي في البحرين، ضمن جولته في المملكة على هامش مشاركته بفعاليات منتدى "البحرين للحوار"، والذي ينضم إليه فيه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، وعدد من رموز وممثلي الأديان والمسؤولين حول العالم.
وفي وقت سابق اليوم، وصل البابا فرنسيس، والشيخ الطيب الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الحكماء المسلمين، إلى البحرين في زيارة رسمية تاريخية للمملكة تلبية لدعوة العاهل البحريني للمشاركة في ملتقى البحرين.
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