https://sputnikarabic.ae/20221103/نائب-رئيس-مركز-الملك-حمد-للتعايش-السلمي-يقول-إن-البحرين-لها-باع-طويل-في-التسامح-1069784787.html
نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي يقول إن البحرين لها باع طويل في التسامح
نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي يقول إن البحرين لها باع طويل في التسامح
قال عبد الوهاب الحواج، نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي، إن البحرين لها باع طويل في التسامح، مشيرا إلى أنها أصبحت مثالا عالميا يحتذى به. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T10:33+0000
2022-11-03T10:33+0000
2022-11-03T10:33+0000
العالم العربي
البحرين
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جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على هامش ملتقى البحرين العالمي للحوار.وتابع الحواج: "زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر تؤكد مكانة البحرين العالمية في التسامح".واستطرد: "هذا الحدث يمثل رسالة لكل العالم تؤكد قيمة التسامح والحب المتبادل"، مضيفا: "بعض الدول تتعلم من البحرين".وتعليقا على تصريحات ممثل الكنيسة في روسيا عن التعايش بين المسيحية والإسلام في الجمهوريات الروسية، قال الحواج إن نتائج هذا التعايش طيبة ونسمع بها وربما تكون مثالا للعالم أجمع.وانطلق ملتقى البحرين العالمي للحوار، الذي يجري بمشاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وقادة ورموز وممثلي الأديان حول العالم.وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الملتقى يقام على مدى يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحت عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني معا".
https://sputnikarabic.ae/20221103/انطلاق-ملتقى-البحرين-العالمي-للحوار-بمشاركة-بابا-الفاتيكان-وشيخ-الأزهر-1069773950.html
https://sputnikarabic.ae/20220928/بابا-الفاتيكان-يزور-البحرين-أوائل-نوفمبر-المقبل-للمشاركة-في-ملتقى-حول-التعايش-الإنساني-1068354186.html
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العالم العربي, البحرين
نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي يقول إن البحرين لها باع طويل في التسامح
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قال عبد الوهاب الحواج، نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي، إن البحرين لها باع طويل في التسامح، مشيرا إلى أنها أصبحت مثالا عالميا يحتذى به.
جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، اليوم الخميس، على هامش ملتقى البحرين العالمي للحوار.
وتابع الحواج: "زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر تؤكد مكانة البحرين العالمية في التسامح".
واستطرد: "هذا الحدث يمثل رسالة لكل العالم تؤكد قيمة التسامح
والحب المتبادل"، مضيفا: "بعض الدول تتعلم من البحرين".
وقال عبد الوهاب الحواج إن هذا التعايش لم يأت من فراغ وإنما بتكاتف الجهود في هذا المجال بدعم من ملك البحرين، مشيرا إلى أن هذا الدعم ساهم في نجاح هذه التجربة في البحرين.
وتعليقا على تصريحات ممثل الكنيسة في روسيا عن التعايش بين المسيحية والإسلام في الجمهوريات الروسية
، قال الحواج إن نتائج هذا التعايش طيبة ونسمع بها وربما تكون مثالا للعالم أجمع.
وقال الحواج: "يجب أن يكون هناك تعايش وألا تكون هناك تفرقة".
وانطلق ملتقى البحرين العالمي للحوار، الذي يجري بمشاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وقادة ورموز وممثلي الأديان حول العالم.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الملتقى يقام على مدى يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحت عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني معا".