https://sputnikarabic.ae/20221103/نائب-رئيس-مركز-الملك-حمد-للتعايش-السلمي-يقول-إن-البحرين-لها-باع-طويل-في-التسامح-1069784787.html

نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي يقول إن البحرين لها باع طويل في التسامح

نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي يقول إن البحرين لها باع طويل في التسامح

قال عبد الوهاب الحواج، نائب رئيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي، إن البحرين لها باع طويل في التسامح، مشيرا إلى أنها أصبحت مثالا عالميا يحتذى به. 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T10:33+0000

2022-11-03T10:33+0000

2022-11-03T10:33+0000

العالم العربي

البحرين

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جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، على هامش ملتقى البحرين العالمي للحوار.وتابع الحواج: "زيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر تؤكد مكانة البحرين العالمية في التسامح".واستطرد: "هذا الحدث يمثل رسالة لكل العالم تؤكد قيمة التسامح والحب المتبادل"، مضيفا: "بعض الدول تتعلم من البحرين".وتعليقا على تصريحات ممثل الكنيسة في روسيا عن التعايش بين المسيحية والإسلام في الجمهوريات الروسية، قال الحواج إن نتائج هذا التعايش طيبة ونسمع بها وربما تكون مثالا للعالم أجمع.وانطلق ملتقى البحرين العالمي للحوار، الذي يجري بمشاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وقادة ورموز وممثلي الأديان حول العالم.وحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الملتقى يقام على مدى يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تحت عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني معا".

https://sputnikarabic.ae/20221103/انطلاق-ملتقى-البحرين-العالمي-للحوار-بمشاركة-بابا-الفاتيكان-وشيخ-الأزهر-1069773950.html

https://sputnikarabic.ae/20220928/بابا-الفاتيكان-يزور-البحرين-أوائل-نوفمبر-المقبل-للمشاركة-في-ملتقى-حول-التعايش-الإنساني-1068354186.html

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