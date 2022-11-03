https://sputnikarabic.ae/20221103/نقص-قمصان-المنتخبات-المشاركة-بكأس-العالم-في-أسواق-الدوحة-1069782401.html
نقص قمصان المنتخبات المشاركة بكأس العالم في أسواق الدوحة
نقص قمصان المنتخبات المشاركة بكأس العالم في أسواق الدوحة
أشار تقرير إلى أن معظم الجماهير التي تنتظر قدوم منتخباتها إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم، وجدت مشكلة كبيرة في الحصول على قمصان منتخباتها في شركات الملابس... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:46+0000
2022-11-03T09:46+0000
2022-11-03T09:54+0000
رياضة
مجتمع
بطولة كأس العالم 2022
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "الشرق"، فإن الجماهير اشتكت من مشكلة غياب القميص الأصلي أو عدم توفر المقاسات، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل كيف لا تتوفر القمصان الرسمية للمنتخبات المشاركة قبل 17 يوما من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.هذا وكشفت أشهر شركات المُعدّات والملابس الرياضية عن قمصان منتخبات كأس العالم المُصممة للمنتخبات الوطنية لكل من الأرجنتين وألمانيا واليابان والمكسيك وإسبانيا، والتي سيتم ارتداؤها في أكبر حدث رياضي عالمي، بينما تم الكشف أيضا عن قمصان منتخبات المغرب وأوروغواي وغانا والسنغال، ومعظم قمصان المنتخبات الوطنية يتجسد فيها الإبداع والتصميم الفني خاصة وأن المنتخبات ستشارك بهذه القمصان في أكبر بطولة كروية بالعالم.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, مجتمع, بطولة كأس العالم 2022
نقص قمصان المنتخبات المشاركة بكأس العالم في أسواق الدوحة
09:46 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إلى أن معظم الجماهير التي تنتظر قدوم منتخباتها إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم، وجدت مشكلة كبيرة في الحصول على قمصان منتخباتها في شركات الملابس الرياضية أو من خلال وكالات الشركات الأصلية المصنعة للقمصان.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
"الشرق"، فإن الجماهير اشتكت من مشكلة غياب القميص الأصلي أو عدم توفر المقاسات، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل كيف لا تتوفر القمصان الرسمية للمنتخبات المشاركة قبل 17 يوما من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.
وأثارت هذه المشكلة حفيظة الجماهير في الدوحة، خاصة وأن الجماهير جهزت نفسها وعلى أتم الاستعداد للمونديال، ولكن غياب الزي الرسمي لمعظم المنتخبات جعل الجماهير مستاءة، ويتمنى معظم المشجعين أن تحل المشكلة في الأيام المقبلة وأن تتوفر قمصان المنتخبات قبل وصولها للدوحة من أجل استقبالهم بأفضل ترحيب.
هذا وكشفت أشهر شركات المُعدّات والملابس الرياضية عن قمصان منتخبات كأس العالم المُصممة للمنتخبات الوطنية لكل من الأرجنتين وألمانيا واليابان والمكسيك وإسبانيا، والتي سيتم ارتداؤها في أكبر حدث رياضي عالمي، بينما تم الكشف أيضا عن قمصان منتخبات المغرب وأوروغواي وغانا والسنغال، ومعظم قمصان المنتخبات الوطنية يتجسد فيها الإبداع والتصميم الفني خاصة وأن المنتخبات ستشارك بهذه القمصان في أكبر بطولة كروية بالعالم.