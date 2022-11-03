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https://sputnikarabic.ae/20221103/هل-يمكن-تنفيذ-توصيات-الجامعة-العربية-بشأن-فلسطين-قريبا؟-1069785949.html
هل يمكن تنفيذ توصيات الجامعة العربية بشأن فلسطين قريبا؟
هل يمكن تنفيذ توصيات الجامعة العربية بشأن فلسطين قريبا؟
03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T10:24+0000
2022-11-03T10:24+0000
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القمة العربية في الجزائر
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استطلاعات الرأي, القمة العربية في الجزائر, опросы
استطلاعات الرأي, القمة العربية في الجزائر, опросы

هل يمكن تنفيذ توصيات الجامعة العربية بشأن فلسطين قريبا؟

10:24 GMT 03.11.2022
© Sputnik . M.HEMIDAالزعماء العرب في القمة العربية بالجزائر
الزعماء العرب في القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT
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