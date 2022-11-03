https://sputnikarabic.ae/20221103/وزيرا-الخارجية-المصري-والأمريكي-يبحثان-عددا-من-القضايا-الثنائية-والإقليمية-وقمة-المناخ-1069790526.html
وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية وقمة المناخ
وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية وقمة المناخ
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، اليوم الخميس، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية؛ أبرزها قمة المناخ،... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد تلقى شكري، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من بلينكن؛ وبحثا الترتيبات الخاصة بمؤتمر "كوب 27"، المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.وأكد بلينكنمن جانبه، أكد شكري، أن "مصر اتخذت كافة الترتيبات اللازمة، لضمان مشاركة فعالة، من جانب الوفود الرسمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ، خلال المؤتمر".وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا؛ وأعرب بلينكن عن "تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها مصر في إطار دعم المسار الدستوري، ورئاستها لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وناقش الجانبان الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أكد شكري "أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة تجنب أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام، عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".وتناول الاتصال ملف حقوق الإنسان، حيث استعرض شكري الجهود المصرية المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والقرارات الأخيرة الخاصة بلجنة العفو الرئاسي؛ بالإضافة إلى أهم نتائج الحوار الوطني.وأعرب الجانبان في ختام المباحثات، عن حرصهما على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز الشراكة فيما بينهما، وتكثيف آليات التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.
https://sputnikarabic.ae/20221011/وزيرة-البيئة-المصرية-مؤتمري-كوب-27-و28-نقلة-في-الدور-العربي-بملف-المناخ-1068903645.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية وقمة المناخ
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، اليوم الخميس، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية؛ أبرزها قمة المناخ، والوضع في ليبيا وفلسطين، وملف حقوق الإنسان.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد تلقى شكري، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من بلينكن؛ وبحثا الترتيبات الخاصة بمؤتمر "كوب 27
"، المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل.
"حرص الولايات المتحدة على المشاركة في المؤتمر، والعمل المشترك مع مصر، من أجل نجاحه وتحقيق أهدافه، في مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ".
من جانبه، أكد شكري، أن "مصر اتخذت كافة الترتيبات اللازمة، لضمان مشاركة فعالة، من جانب الوفود الرسمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ، خلال المؤتمر".
وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا؛ وأعرب بلينكن عن "تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها مصر في إطار دعم المسار الدستوري، ورئاستها لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وناقش الجانبان الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أكد شكري "أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة تجنب أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام، عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وتناول الاتصال ملف حقوق الإنسان، حيث استعرض شكري الجهود المصرية المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
، والقرارات الأخيرة الخاصة بلجنة العفو الرئاسي؛ بالإضافة إلى أهم نتائج الحوار الوطني.
وأعرب الجانبان في ختام المباحثات، عن حرصهما على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز الشراكة فيما بينهما، وتكثيف آليات التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.