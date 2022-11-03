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https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الخارجية-الأردني-يعلن-عن-ضرورة-احترام-مصالح-جميع-الأطراف-في-الوضع-حول-أوكرانيا-1069781019.html
وزير الخارجية الأردني يعلن عن ضرورة احترام مصالح جميع الأطراف في الوضع حول أوكرانيا
وزير الخارجية الأردني يعلن عن ضرورة احترام مصالح جميع الأطراف في الوضع حول أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الأردني بضرورة احترام مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، في الوضع حول أوكرانيا 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:03+0000
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وزير الخارجية الأردني يعلن عن ضرورة احترام مصالح جميع الأطراف في الوضع حول أوكرانيا

09:03 GMT 03.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح وزير الخارجية الأردني بضرورة احترام مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، في الوضع حول أوكرانيا
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