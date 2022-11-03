https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الخارجية-الأردني-يعلن-عن-ضرورة-احترام-مصالح-جميع-الأطراف-في-الوضع-حول-أوكرانيا-1069781019.html
وزير الخارجية الأردني يعلن عن ضرورة احترام مصالح جميع الأطراف في الوضع حول أوكرانيا
وزير الخارجية الأردني يعلن عن ضرورة احترام مصالح جميع الأطراف في الوضع حول أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الأردني بضرورة احترام مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، في الوضع حول أوكرانيا 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T09:03+0000
2022-11-03T09:03+0000
2022-11-03T09:03+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996401_0:239:2791:1809_1920x0_80_0_0_4c4af5b6d5419f938a32c848754e180d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996401_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_400566709a533b18ae4ee82d2e1a0f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الأردني يعلن عن ضرورة احترام مصالح جميع الأطراف في الوضع حول أوكرانيا
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأردني بضرورة احترام مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، في الوضع حول أوكرانيا