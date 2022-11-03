https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الخارجية-الأرميني-يعقد-اجتماعا-مع-نظيريه-الأمريكي-والأذربيجاني-في-واشنطن-1069788695.html

وزير الخارجية الأرميني يعقد اجتماعا مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني في واشنطن

وزير الخارجية الأرميني يعقد اجتماعا مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني في واشنطن

أعلن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني، أنتوني بلينكن وجيهون بيراموف، سيعقد في غضون أيام قليلة... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T12:02+0000

2022-11-03T12:02+0000

2022-11-03T12:02+0000

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وأضاف ميرزويان في كلمة له أمام البرلمان الأرميني: "في غضون أيام قليلة سأذهب إلى واشنطن، حيث سألتقي بالسيد بيراموف والسيد بلينكن".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان في سوتشي استمرت أكثر من ساعتين، وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات لحل النزاع في قره باغ.وأوضح بوتين: "زملائي الأعزاء، عقدنا اليوم ثلاث جلسات من المفاوضات، أولا، مع الوفد الأرميني، ثم تحدثنا وجها لوجه مع رئيس وزراء أرمينيا، ثم مع الوفد الأذربيجاني، ثم تحدثنا وجهاً لوجه مع الرئيس الأذربيجاني. وبعد ذلك، تحدثنا نحن الثلاثة لمدة ساعتين، وربما أكثر من ذلك بقليل".

https://sputnikarabic.ae/20221031/يوتين-يشير-إلى-أن-المسائل-التي-لم-يتم-الاتفاق-عليها-في-الاجتماع-مع-علييف-وباشينيان-دقيقة-للغاية---1069694006.html

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