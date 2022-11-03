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https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الخارجية-الأرميني-يعقد-اجتماعا-مع-نظيريه-الأمريكي-والأذربيجاني-في-واشنطن-1069788695.html
وزير الخارجية الأرميني يعقد اجتماعا مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني في واشنطن
وزير الخارجية الأرميني يعقد اجتماعا مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني في واشنطن
أعلن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني، أنتوني بلينكن وجيهون بيراموف، سيعقد في غضون أيام قليلة... 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T12:02+0000
2022-11-03T12:02+0000
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وأضاف ميرزويان في كلمة له أمام البرلمان الأرميني: "في غضون أيام قليلة سأذهب إلى واشنطن، حيث سألتقي بالسيد بيراموف والسيد بلينكن".وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان في سوتشي استمرت أكثر من ساعتين، وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات لحل النزاع في قره باغ.وأوضح بوتين: "زملائي الأعزاء، عقدنا اليوم ثلاث جلسات من المفاوضات، أولا، مع الوفد الأرميني، ثم تحدثنا وجها لوجه مع رئيس وزراء أرمينيا، ثم مع الوفد الأذربيجاني، ثم تحدثنا وجهاً لوجه مع الرئيس الأذربيجاني. وبعد ذلك، تحدثنا نحن الثلاثة لمدة ساعتين، وربما أكثر من ذلك بقليل".
https://sputnikarabic.ae/20221031/يوتين-يشير-إلى-أن-المسائل-التي-لم-يتم-الاتفاق-عليها-في-الاجتماع-مع-علييف-وباشينيان-دقيقة-للغاية---1069694006.html
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أرمينيا, أذربيجان, الولايات المتحدة الأمريكية
أرمينيا, أذربيجان, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأرميني يعقد اجتماعا مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني في واشنطن

12:02 GMT 03.11.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور قوات حفظ السلام الروسية في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020
 قوات حفظ السلام الروسية في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع نظيريه الأمريكي والأذربيجاني، أنتوني بلينكن وجيهون بيراموف، سيعقد في غضون أيام قليلة في واشنطن.
وأضاف ميرزويان في كلمة له أمام البرلمان الأرميني: "في غضون أيام قليلة سأذهب إلى واشنطن، حيث سألتقي بالسيد بيراموف والسيد بلينكن".
مثل هذه اللقاءات تنبثق من اهتمام المجتمع الدولي بملف العلاقات الأرمينية الأذربيجانية.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتماعا ثلاثيا في سوتشي لحل الأزمة في قره باغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
يوتين يشير إلى أن المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها في الاجتماع مع علييف وباشينيان دقيقة للغاية
31 أكتوبر, 20:20 GMT
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القمة الثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان في سوتشي استمرت أكثر من ساعتين، وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات لحل النزاع في قره باغ.
وأوضح بوتين: "زملائي الأعزاء، عقدنا اليوم ثلاث جلسات من المفاوضات، أولا، مع الوفد الأرميني، ثم تحدثنا وجها لوجه مع رئيس وزراء أرمينيا، ثم مع الوفد الأذربيجاني، ثم تحدثنا وجهاً لوجه مع الرئيس الأذربيجاني. وبعد ذلك، تحدثنا نحن الثلاثة لمدة ساعتين، وربما أكثر من ذلك بقليل".
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