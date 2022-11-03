https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الخارجية-الأوكراني-يعلن-أن-أنظمة-الدفاع-الجوي-الإسبانية-هوك-في-طريقها-إلى-البلاد-1069777962.html
وزير الخارجية الأوكراني يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية "هوك" في طريقها إلى البلاد
وزير الخارجية الأوكراني يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية "هوك" في طريقها إلى البلاد
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية "هوك" في طريقها إلى أوكرانيا. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T08:12+0000
2022-11-03T08:12+0000
2022-11-03T08:12+0000
رصد عسكري
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وقال كوليبا في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" ردا على سؤال بهذا الشأن: "هذه الأنظمة في طريقها إلى أوكرانيا".في وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن إسبانيا ستنقل أربعة من أنظمة الدفاع الجوي "هوك" الخاصة بها إلى أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وزير الخارجية الأوكراني يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية "هوك" في طريقها إلى البلاد
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن أنظمة الدفاع الجوي الإسبانية "هوك" في طريقها إلى أوكرانيا.
وقال كوليبا في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" ردا على سؤال بهذا الشأن: "هذه الأنظمة في طريقها إلى أوكرانيا".
في وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن إسبانيا ستنقل أربعة من أنظمة الدفاع الجوي "هوك" الخاصة بها إلى أوكرانيا.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. صرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.