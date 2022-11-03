https://sputnikarabic.ae/20221103/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-عن-مغادرة-6-سفن-موانئ-أوكرانيا-بعد-استئناف-العمل-بمبادرة-نقل-الحبوب-1069777514.html
وزير الدفاع التركي يعلن عن مغادرة 6 سفن موانئ أوكرانيا بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
وزير الدفاع التركي يعلن عن مغادرة 6 سفن موانئ أوكرانيا بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود. 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T07:54+0000
2022-11-03T07:54+0000
2022-11-03T07:56+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/50/1043665071_0:231:2819:1817_1920x0_80_0_0_05add7898a03c37d48dac17c91dc424e.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".وتابع الوزير: "سنكثف جهودنا من أجل تمديد" العمل بتلك المبادرة.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/50/1043665071_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_a81eb791521102320cbc3487f8ebc8df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع التركي يعلن عن مغادرة 6 سفن موانئ أوكرانيا بعد استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب
07:54 GMT 03.11.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 03.11.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار في بيان نشرته وزارة الدفاع التركية: "غادرت 6 سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا عقب استئناف العمل بمبادرة نقل الحبوب".
وتابع الوزير: "سنكثف جهودنا من أجل تمديد" العمل بتلك المبادرة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".