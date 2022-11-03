https://sputnikarabic.ae/20221103/-غوتيريش-يدعو-لتمديد-عمل-اتفاقية-الحبوب-وإزالة-العوائق-أمام-صادرات-الغذاء-والأسمدة-الروسية-1069793820.html

غوتيريش يدعو لتمديد عمل "اتفاقية الحبوب" وإزالة العوائق أمام صادرات الغذاء والأسمدة الروسية

غوتيريش يدعو لتمديد عمل "اتفاقية الحبوب" وإزالة العوائق أمام صادرات الغذاء والأسمدة الروسية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى تمديد العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "اتفاقية الحبوب"، مشيرا إلى تصدير 10 مليون... 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T14:37+0000

2022-11-03T14:37+0000

2022-11-03T14:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في بيان: "مع استئناف العمل بالمبادرة بشكل كامل، أدعو كل الأطراف إلى التركيز على اتجاهين. الأول تمديد العمل بمبادرة البحر الأسود والتنفيذ الكامل لها".وأضاف أنه حتى الآن وخلال 3 أشهر، تم شحن 10 مليون طن من الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود.وكان أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن استئناف مشاركة روسيا في صفقة الحبوب لا يعني تمديدها، ففترة سريانها لم تنته بعد.وأوضح أنه سيكون من الضروري تقييم تنفيذ جميع الأطراف ومعايير الاتفاقات.وأشار إلى أن مشاركة أنقرة في استئناف صفقة الحبوب هي العامل الرئيسي للثقة في الاتفاقات، وجهود تركيا في هذا السياق ورئيسها رجب طيب أردوغان جديرة بالثناء.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب، وذلك بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة، تتعهد فيها بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بفضل مشاركة المنظمة الدولية [الأمم المتحدة]، بالإضافة إلى مساعدة تركيا، تمكنا من الحصول على الضمانات الخطية اللازمة من أوكرانيا بشأن عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية، المحددة لتصدير المنتجات الزراعية، للعمليات القتالية ضد روسيا، وقد تم إرسالها إلى مركز التنسيق المشترك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".

https://sputnikarabic.ae/20221103/بيسكوف-يؤكد-أن-استئناف-مشاركة-روسيا-في-صفقة-الحبوب-لا-يعني-تمديدها-1069785066.html

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