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https://sputnikarabic.ae/20221104/أحداث-الأسبوع-في-صور-1069815862.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة
фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

13:32 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 04.11.2022)
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسات مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Matias Delacroix

أنصار الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا يتجمعون في ساحة باوليستا في سانت باولو بعد أن هزمه بولسونارو في انتخابات الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس المقبل للبلاد، في البرازيل، 30 أكتوير 2022

أنصار الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا يتجمعون في ساحة باوليستا في سانت باولو بعد أن هزمه بولسونارو في انتخابات الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس المقبل للبلاد، في البرازيل، 30 أكتوير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matias Delacroix

أنصار الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا يتجمعون في ساحة باوليستا في سانت باولو بعد أن هزمه بولسونارو في انتخابات الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس المقبل للبلاد، في البرازيل، 30 أكتوير 2022

© AP Photo / Peter Morrison

لوحة جدارية للفنان سياران غالاغر، تصور ريشي سوناك على متن زورق يدعى "آر إم إس تيتانيك"، التشبث بالحياة العزيزة في المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش، بينما يستعد كل من بوريس جونسون وبيني موردونت للقفز في البحر، الذي تم الكشف عنه بعد فوز سوناك في انتخابات قيادة حزب المحافظين ليصبح رئيس الوزراء الجديد، بلفاست، آيرلندا الشمالية، 28 أكتوبر 2022

لوحة جدارية للفنان سياران غالاغر، تصور ريشي سوناك على متن زورق يدعى &quot;آر إم إس تيتانيك&quot;، التشبث بالحياة العزيزة في المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش، بينما يستعد كل من بوريس جونسون وبيني موردونت للقفز في البحر، الذي تم الكشف عنه بعد فوز سوناك في انتخابات قيادة حزب المحافظين ليصبح رئيس الوزراء الجديد، بلفاست، آيرلندا الشمالية، 28 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Peter Morrison

لوحة جدارية للفنان سياران غالاغر، تصور ريشي سوناك على متن زورق يدعى "آر إم إس تيتانيك"، التشبث بالحياة العزيزة في المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش، بينما يستعد كل من بوريس جونسون وبيني موردونت للقفز في البحر، الذي تم الكشف عنه بعد فوز سوناك في انتخابات قيادة حزب المحافظين ليصبح رئيس الوزراء الجديد، بلفاست، آيرلندا الشمالية، 28 أكتوبر 2022

© AFP 2022 / Loic Venance

رجل يرتدي حوضا مائيا مع أسماك ذهبية على رأسه يمشي بين المشاة في 'قرية دي سان مالو' ، نقطة البداية لسباق الإبحار الفردي في طريق دو روم، في سان مالو في فرنسا، 1 نوفمبر 2022. يبدأ سباق الإبحار الفردي على طريق دو روم في 6 نوفمبر 2022، من سان مالو إلى بوانت إيه بيتري في غوادلوب.

رجل يرتدي حوضا مائيا مع أسماك ذهبية على رأسه يمشي بين المشاة في &#x27;قرية دي سان مالو&#x27; ، نقطة البداية لسباق الإبحار الفردي في طريق دو روم، في سان مالو في فرنسا، 1 نوفمبر 2022. يبدأ سباق الإبحار الفردي على طريق دو روم في 6 نوفمبر 2022، من سان مالو إلى بوانت إيه بيتري في غوادلوب. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Loic Venance

رجل يرتدي حوضا مائيا مع أسماك ذهبية على رأسه يمشي بين المشاة في 'قرية دي سان مالو' ، نقطة البداية لسباق الإبحار الفردي في طريق دو روم، في سان مالو في فرنسا، 1 نوفمبر 2022. يبدأ سباق الإبحار الفردي على طريق دو روم في 6 نوفمبر 2022، من سان مالو إلى بوانت إيه بيتري في غوادلوب.

© AFP 2022 / Joaqin Sarmientoمهرجان السالسا العالمي الـ 17 في كالي، في كولومبيا 30 أكتوبر 2022.
مهرجان السالسا العالمي الـ 17 في كالي، في كولومبيا 30 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Joaqin Sarmiento
مهرجان السالسا العالمي الـ 17 في كالي، في كولومبيا 30 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyenشاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون.
شاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyen
شاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون.
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة مع قطة بالقرب من مبنى سكني تضررت نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الروسية، 31 أكتوبر 2022

فتاة مع قطة بالقرب من مبنى سكني تضررت نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الروسية، 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Maishev
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فتاة مع قطة بالقرب من مبنى سكني تضررت نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك، جمهورية دونيتسك الروسية، 31 أكتوبر 2022

© AFP 2022 / Yamil Lageراقصة باليه إيطالية جاكوبو تيسي وراقصة باليه بريما والمدير العام لباليه كوبا الوطني فينجساي فالديس أثناء بروفة الباليه جيزيل في هافانا، كوبا 31 أكتوبر 2022. يقام مهرجان أليسيا ألونسو الدولي للباليه 27 في هافانا في الفترة من 28 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2022.
راقصة باليه إيطالية جاكوبو تيسي وراقصة باليه بريما والمدير العام لباليه كوبا الوطني فينجساي فالديس أثناء بروفة الباليه جيزيل في هافانا، كوبا 31 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Yamil Lage
راقصة باليه إيطالية جاكوبو تيسي وراقصة باليه بريما والمدير العام لباليه كوبا الوطني فينجساي فالديس أثناء بروفة الباليه جيزيل في هافانا، كوبا 31 أكتوبر 2022. يقام مهرجان أليسيا ألونسو الدولي للباليه 27 في هافانا في الفترة من 28 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Martin Meissner

امرأة ترتدي زي عنكبوت مخيف للمشاركة في مسيرة الزومبي السنوية وموكب الهالوين في إيسن, ألمانيا، 31 أكتوبر 2022.

 امرأة ترتدي زي عنكبوت مخيف للمشاركة في مسيرة الزومبي السنوية وموكب الهالوين في إيسن, ألمانيا، 31 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

امرأة ترتدي زي عنكبوت مخيف للمشاركة في مسيرة الزومبي السنوية وموكب الهالوين في إيسن, ألمانيا، 31 أكتوبر 2022.

© AFP 2022 / Sam Panthaky

أفراد طاقم الإنقاذ الهنود يجرون عمليات بحث بعد انهيار جسر عبر نهر ماتشو في موربي، على بعد حوالي 220 كيلومترا من أحمد آباد، في وقت مبكر من 31 أكتوبر 2022.

 أفراد طاقم الإنقاذ الهنود يجرون عمليات بحث بعد انهيار جسر عبر نهر ماتشو في موربي، على بعد حوالي 220 كيلومترا من أحمد آباد، في وقت مبكر من 31 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sam Panthaky

أفراد طاقم الإنقاذ الهنود يجرون عمليات بحث بعد انهيار جسر عبر نهر ماتشو في موربي، على بعد حوالي 220 كيلومترا من أحمد آباد، في وقت مبكر من 31 أكتوبر 2022.

© AFP 2022 / Albert Retiefتظهر هذه الصورة التي التقطت في 29 أكتوبر 2022 أشخاصا يساعدون أولئك الذين وقعوا في تدافع عيد الهالوين في منطقة إتايوان في سيئول. قتل أكثر من 150 شخصا في تدافع في مناسبة عيد الهالوين في سيئول، حسبما قال مسؤولون في 30 أكتوبر، حيث تعهد رئيس كوريا الجنوبية بإجراء تحقيق شامل في واحدة من أسوأ الكوارث في البلاد.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 29 أكتوبر 2022 أشخاصا يساعدون أولئك الذين وقعوا في تدافع عيد الهالوين في منطقة إتايوان في سيئول. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Albert Retief
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 29 أكتوبر 2022 أشخاصا يساعدون أولئك الذين وقعوا في تدافع عيد الهالوين في منطقة إتايوان في سيئول. قتل أكثر من 150 شخصا في تدافع في مناسبة عيد الهالوين في سيئول، حسبما قال مسؤولون في 30 أكتوبر، حيث تعهد رئيس كوريا الجنوبية بإجراء تحقيق شامل في واحدة من أسوأ الكوارث في البلاد.
© AP Photo / Moses Sawasawaسكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022. وقتل المئات ونزح ما يقرب من 200,000 شخص منذ اندلاع القتال قبل عام. وتتهم الكونغو رواندا منذ فترة طويلة بدعم المتمردين.
سكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
11/27
© AP Photo / Moses Sawasawa
سكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022. وقتل المئات ونزح ما يقرب من 200,000 شخص منذ اندلاع القتال قبل عام. وتتهم الكونغو رواندا منذ فترة طويلة بدعم المتمردين.
© AFP 2022 / NTB/Rune Stoltz Bertinussen

شوهد الشفق القطبي الشمالي فوق ترومسو في النرويج، 2 نوفمبر 2022.

شوهد الشفق القطبي الشمالي فوق ترومسو في النرويج، 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / NTB/Rune Stoltz Bertinussen

شوهد الشفق القطبي الشمالي فوق ترومسو في النرويج، 2 نوفمبر 2022.

© AP Photo / Andre Penner

الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرب الماء بينما تزيل زوجته روزانجيلا نظارته، بعد هزيمته أمام بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس القادم للبلاد، في ساو باولو البرازيل، 30 أكتوبر 2022

الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرب الماء بينما تزيل زوجته روزانجيلا نظارته، بعد هزيمته أمام بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس القادم للبلاد، في ساو باولو البرازيل، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
13/27
© AP Photo / Andre Penner

الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرب الماء بينما تزيل زوجته روزانجيلا نظارته، بعد هزيمته أمام بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس القادم للبلاد، في ساو باولو البرازيل، 30 أكتوبر 2022

© AP Photo / James Elsby

راقصة من السكان الأصليين تؤدي رقصة قبل مباراة الكريكيت لكأس العالم "تي 20" بين هولندا وزيمبابوي في أديلايد, أستراليا، 2 نوفمبر 2022

راقصة من السكان الأصليين تؤدي رقصة قبل مباراة الكريكيت لكأس العالم &quot;تي 20&quot; بين هولندا وزيمبابوي في أديلايد, أستراليا، 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
14/27
© AP Photo / James Elsby

راقصة من السكان الأصليين تؤدي رقصة قبل مباراة الكريكيت لكأس العالم "تي 20" بين هولندا وزيمبابوي في أديلايد, أستراليا، 2 نوفمبر 2022

© AFP 2022 / Mohsen Karimiنساء أفغانيات يحصدن زهور الزعفران في حقل على مشارف مقاطعة هرات، أفغانستان 31 أكتوبر 2022.
نساء أفغانيات يحصدن زهور الزعفران في حقل على مشارف مقاطعة هرات، أفغانستان 31 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
15/27
© AFP 2022 / Mohsen Karimi
نساء أفغانيات يحصدن زهور الزعفران في حقل على مشارف مقاطعة هرات، أفغانستان 31 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard

عضو لجنة تحكيم يقيم قطة خلال المسابقة السنوية لأجمل القطط في العالم، التي نظمها الاتحاد الوطني للقطط وكانت تحت رعاية الاتحاد الدولي للقطط(فايف ، في ماشيلين، بالقرب من بروكسل، بلجيكا 30 أكتوبر 2022.

عضو لجنة تحكيم يقيم قطة خلال المسابقة السنوية لأجمل القطط في العالم، التي نظمها الاتحاد الوطني للقطط وكانت تحت رعاية الاتحاد الدولي للقطط(فايف ، في ماشيلين، بالقرب من بروكسل، بلجيكا 30 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
16/27
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard

عضو لجنة تحكيم يقيم قطة خلال المسابقة السنوية لأجمل القطط في العالم، التي نظمها الاتحاد الوطني للقطط وكانت تحت رعاية الاتحاد الدولي للقطط(فايف ، في ماشيلين، بالقرب من بروكسل، بلجيكا 30 أكتوبر 2022.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورأحد أبناء الرعية على أراضي كنيسة الرقاد المقدس في ماريوبول. أقيمت الخدمة الأولى في كنيسة الرقاد المقدسة المرممة في ماريوبول، 30 أكتوبر 2022
أحد أبناء الرعية على أراضي كنيسة الرقاد المقدس في ماريوبول. أقيمت الخدمة الأولى في كنيسة الرقاد المقدسة المرممة في ماريوبول، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
17/27
© Sputnik . Alexey Maishev
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أحد أبناء الرعية على أراضي كنيسة الرقاد المقدس في ماريوبول. أقيمت الخدمة الأولى في كنيسة الرقاد المقدسة المرممة في ماريوبول، 30 أكتوبر 2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisإضاءة الشموع خلال عيد جميع القديسين في المقبرة في فيلنيوس، ليتوانيا 1 نوفمبر 2022. أضاءت الشموع شواهد القبور في المقابر في جميع أنحاء أوروبا حيث يتواصل الناس مع أرواح الموتى في يوم الاحتفال بأحد أقدس الأيام في التقويم الكاثوليكي.
إضاءة الشموع خلال عيد جميع القديسين في المقبرة في فيلنيوس، ليتوانيا 1 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
18/27
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
إضاءة الشموع خلال عيد جميع القديسين في المقبرة في فيلنيوس، ليتوانيا 1 نوفمبر 2022. أضاءت الشموع شواهد القبور في المقابر في جميع أنحاء أوروبا حيث يتواصل الناس مع أرواح الموتى في يوم الاحتفال بأحد أقدس الأيام في التقويم الكاثوليكي.
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehرجال الإنقاذ وقوات الأمن يقفون إلى جانب جثة في مكان هجوم مزدوج بسيارة مفخخة في مقديشو، الصومال، 29 أكتوبر 2022. انفجرت سيارتان مفخختان يوم السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية بالقرب من مكاتب حكومية رئيسية ، مما أسفر عن "سقوط عشرات الضحايا المدنيين"، حسبما ذكرت الشرطة لوسائل الإعلام الرسمية.
رجال الإنقاذ وقوات الأمن يقفون إلى جانب جثة في مكان هجوم مزدوج بسيارة مفخخة في مقديشو، الصومال، 29 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
19/27
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
رجال الإنقاذ وقوات الأمن يقفون إلى جانب جثة في مكان هجوم مزدوج بسيارة مفخخة في مقديشو، الصومال، 29 أكتوبر 2022. انفجرت سيارتان مفخختان يوم السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية بالقرب من مكاتب حكومية رئيسية ، مما أسفر عن "سقوط عشرات الضحايا المدنيين"، حسبما ذكرت الشرطة لوسائل الإعلام الرسمية.
© AP Photo / John Raoux

عودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022 أطلقت "سبيس إكس" صاروخها الضخم "فالكون" الثقيل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رفع الأقمار الصناعية للجيش ثم تسمير عمليات الإنزال المعززة جنبا إلى جنب بالقرب من الوسادة.

عودة مثبتا صاروخ &quot;سبيس إكس فالكون&quot; الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى &quot;كيب كانافيرال&quot; للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022 أطلقت &quot;سبيس إكس&quot; صاروخها الضخم &quot;فالكون&quot; الثقيل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رفع الأقمار الصناعية للجيش ثم تسمير عمليات الإنزال المعززة جنبا إلى جنب بالقرب من الوسادة. - سبوتنيك عربي
20/27
© AP Photo / John Raoux

عودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022 أطلقت "سبيس إكس" صاروخها الضخم "فالكون" الثقيل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رفع الأقمار الصناعية للجيش ثم تسمير عمليات الإنزال المعززة جنبا إلى جنب بالقرب من الوسادة.

© AP Photo / Andy Wongرجل يرتدي كمامة طبية وغطاء رأس "زي الملك القرد" يركب مقيمين ملثمين في أحد شوارع بكين، الصين 2 نوفمبر 2022
رجل يرتدي كمامة طبية وغطاء رأس زي الملك القرد يركب مقيمين ملثمين في أحد شوارع بكين، الصين 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andy Wong
رجل يرتدي كمامة طبية وغطاء رأس "زي الملك القرد" يركب مقيمين ملثمين في أحد شوارع بكين، الصين 2 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffriniيلتقط أحد الجمهور صورا أثناء مرور قطار يبلغ طوله 1910 مترا مع 100 سيارة بالقرب من بيرجون، في 29 أكتوبر 2022، خلال محاولة قياسية من قبل سكة حديد رايتيان لأطول قطار ركاب في العالم، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لمشغل السكك الحديدية السويسري. يتم تنفيذ محاولة قياسية على خط البولا، من المفترس هذا هو، عبور واحدة من السكك الحديدية الأكثر إثارة في العالم، المعترف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو.
يلتقط أحد الجمهور صورا أثناء مرور قطار يبلغ طوله 1910 مترا مع 100 سيارة بالقرب من بيرجون، في 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
يلتقط أحد الجمهور صورا أثناء مرور قطار يبلغ طوله 1910 مترا مع 100 سيارة بالقرب من بيرجون، في 29 أكتوبر 2022، خلال محاولة قياسية من قبل سكة حديد رايتيان لأطول قطار ركاب في العالم، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لمشغل السكك الحديدية السويسري. يتم تنفيذ محاولة قياسية على خط البولا، من المفترس هذا هو، عبور واحدة من السكك الحديدية الأكثر إثارة في العالم، المعترف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو.
© AFP 2022 / Himanshu Sharmaراعي جمل يحاول السيطرة على جمله في معرض بوشكار للإبل في بوشكار بولاية راجستان الهندية في 28 أكتوبر 2022.
راعي جمل يحاول السيطرة على جمله في معرض بوشكار للإبل في بوشكار بولاية راجستان الهندية في 28 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Himanshu Sharma
راعي جمل يحاول السيطرة على جمله في معرض بوشكار للإبل في بوشكار بولاية راجستان الهندية في 28 أكتوبر 2022.
© AFP 2022 / Ulises Ruizتنسج النساء وتجمعن "سماء منسوجة " مساحتها 14 ألف متر مربع مصنوعة من الرافية، والتي تعتبر الأكبر في العالم، لتغطية الشوارع الرئيسية في عتزاتلان، المكسيك، في 1 نوفمبر 2022.
تنسج النساء وتجمعن سماء منسوجة مساحتها 14 ألف متر مربع مصنوعة من الرافية، والتي تعتبر الأكبر في العالم، لتغطية الشوارع الرئيسية في عتزاتلان، المكسيك، في 1 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
24/27
© AFP 2022 / Ulises Ruiz
تنسج النساء وتجمعن "سماء منسوجة " مساحتها 14 ألف متر مربع مصنوعة من الرافية، والتي تعتبر الأكبر في العالم، لتغطية الشوارع الرئيسية في عتزاتلان، المكسيك، في 1 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Arun Sankarرجل يغطي نفسه بغطاء بلاستيكي أثناء هطول أمطار موسمية غزيرة في تشيناي في الهند، 1 نوفمبر 2022.
رجل يغطي نفسه بغطاء بلاستيكي أثناء هطول أمطار موسمية غزيرة في تشيناي في الهند، 1 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي
25/27
© AFP 2022 / Arun Sankar
رجل يغطي نفسه بغطاء بلاستيكي أثناء هطول أمطار موسمية غزيرة في تشيناي في الهند، 1 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Michael Probstالضباب يخيم على الحقول في تيمندورفر ستراند في بحر البلطيق، ألمانيا، 29 أكتوبر 2022
الضباب يخيم على الحقول في تيمندورفر ستراند في بحر البلطيق، ألمانيا، 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst
الضباب يخيم على الحقول في تيمندورفر ستراند في بحر البلطيق، ألمانيا، 29 أكتوبر 2022
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki

حيوان الإغوانا يرتدي زي شخصية "بوكيمون" ويجلس على رأس رجل أثناء مشاركته في احتفالات عيد الهالوين في منطقة شيبويا بطوكيو، اليابان 30 أكتوبر 2022.

حيوان الإغوانا يرتدي زي شخصية &quot;بوكيمون&quot; ويجلس على رأس رجل أثناء مشاركته في احتفالات عيد الهالوين في منطقة شيبويا بطوكيو، اليابان 30 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki

حيوان الإغوانا يرتدي زي شخصية "بوكيمون" ويجلس على رأس رجل أثناء مشاركته في احتفالات عيد الهالوين في منطقة شيبويا بطوكيو، اليابان 30 أكتوبر 2022.

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