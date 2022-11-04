أحداث الأسبوع في صور

لوحة جدارية للفنان سياران غالاغر، تصور ريشي سوناك على متن زورق يدعى "آر إم إس تيتانيك"، التشبث بالحياة العزيزة في المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش، بينما يستعد كل من بوريس جونسون وبيني موردونت للقفز في البحر، الذي تم الكشف عنه بعد فوز سوناك في انتخابات قيادة حزب المحافظين ليصبح رئيس الوزراء الجديد، بلفاست، آيرلندا الشمالية، 28 أكتوبر 2022
لوحة جدارية للفنان سياران غالاغر، تصور ريشي سوناك على متن زورق يدعى "آر إم إس تيتانيك"، التشبث بالحياة العزيزة في المياه التي تنتشر فيها أسماك القرش، بينما يستعد كل من بوريس جونسون وبيني موردونت للقفز في البحر، الذي تم الكشف عنه بعد فوز سوناك في انتخابات قيادة حزب المحافظين ليصبح رئيس الوزراء الجديد، بلفاست، آيرلندا الشمالية، 28 أكتوبر 2022
رجل يرتدي حوضا مائيا مع أسماك ذهبية على رأسه يمشي بين المشاة في 'قرية دي سان مالو' ، نقطة البداية لسباق الإبحار الفردي في طريق دو روم، في سان مالو في فرنسا، 1 نوفمبر 2022. يبدأ سباق الإبحار الفردي على طريق دو روم في 6 نوفمبر 2022، من سان مالو إلى بوانت إيه بيتري في غوادلوب.
رجل يرتدي حوضا مائيا مع أسماك ذهبية على رأسه يمشي بين المشاة في 'قرية دي سان مالو' ، نقطة البداية لسباق الإبحار الفردي في طريق دو روم، في سان مالو في فرنسا، 1 نوفمبر 2022. يبدأ سباق الإبحار الفردي على طريق دو روم في 6 نوفمبر 2022، من سان مالو إلى بوانت إيه بيتري في غوادلوب.
شاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون.
راقصة باليه إيطالية جاكوبو تيسي وراقصة باليه بريما والمدير العام لباليه كوبا الوطني فينجساي فالديس أثناء بروفة الباليه جيزيل في هافانا، كوبا 31 أكتوبر 2022. يقام مهرجان أليسيا ألونسو الدولي للباليه 27 في هافانا في الفترة من 28 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2022.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 29 أكتوبر 2022 أشخاصا يساعدون أولئك الذين وقعوا في تدافع عيد الهالوين في منطقة إتايوان في سيئول. قتل أكثر من 150 شخصا في تدافع في مناسبة عيد الهالوين في سيئول، حسبما قال مسؤولون في 30 أكتوبر، حيث تعهد رئيس كوريا الجنوبية بإجراء تحقيق شامل في واحدة من أسوأ الكوارث في البلاد.
سكان يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والقوات الكونغولية بالقرب من كيبومبا، بعض 20 كم شمال غوما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، 29 أكتوبر 2022.
وقتل المئات ونزح ما يقرب من 200,000 شخص منذ اندلاع القتال قبل عام. وتتهم الكونغو رواندا منذ فترة طويلة بدعم المتمردين.
الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرب الماء بينما تزيل زوجته روزانجيلا نظارته، بعد هزيمته أمام بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس القادم للبلاد، في ساو باولو البرازيل، 30 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرب الماء بينما تزيل زوجته روزانجيلا نظارته، بعد هزيمته أمام بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس القادم للبلاد، في ساو باولو البرازيل، 30 أكتوبر 2022
إضاءة الشموع خلال عيد جميع القديسين في المقبرة في فيلنيوس، ليتوانيا 1 نوفمبر 2022. أضاءت الشموع شواهد القبور في المقابر في جميع أنحاء أوروبا حيث يتواصل الناس مع أرواح الموتى في يوم الاحتفال بأحد أقدس الأيام في التقويم الكاثوليكي.
رجال الإنقاذ وقوات الأمن يقفون إلى جانب جثة في مكان هجوم مزدوج بسيارة مفخخة في مقديشو، الصومال، 29 أكتوبر 2022.
انفجرت سيارتان مفخختان يوم السبت عند تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية بالقرب من مكاتب حكومية رئيسية ، مما أسفر عن "سقوط عشرات الضحايا المدنيين"، حسبما ذكرت الشرطة لوسائل الإعلام الرسمية.
عودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022 أطلقت "سبيس إكس" صاروخها الضخم "فالكون" الثقيل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رفع الأقمار الصناعية للجيش ثم تسمير عمليات الإنزال المعززة جنبا إلى جنب بالقرب من الوسادة.
عودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022 أطلقت "سبيس إكس" صاروخها الضخم "فالكون" الثقيل لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رفع الأقمار الصناعية للجيش ثم تسمير عمليات الإنزال المعززة جنبا إلى جنب بالقرب من الوسادة.
يلتقط أحد الجمهور صورا أثناء مرور قطار يبلغ طوله 1910 مترا مع 100 سيارة بالقرب من بيرجون، في 29 أكتوبر 2022، خلال محاولة قياسية من قبل سكة حديد رايتيان لأطول قطار ركاب في العالم، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لمشغل السكك الحديدية السويسري. يتم تنفيذ محاولة قياسية على خط البولا، من المفترس هذا هو، عبور واحدة من السكك الحديدية الأكثر إثارة في العالم، المعترف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو.