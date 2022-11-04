أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Fabrice Coffrini يلتقط أحد الجمهور صورا أثناء مرور قطار يبلغ طوله 1910 مترا مع 100 سيارة بالقرب من بيرجون، في 29 أكتوبر 2022، خلال محاولة قياسية من قبل سكة حديد رايتيان لأطول قطار ركاب في العالم، للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175 لمشغل السكك الحديدية السويسري. يتم تنفيذ محاولة قياسية على خط البولا، من المفترس هذا هو، عبور واحدة من السكك الحديدية الأكثر إثارة في العالم، المعترف بها كموقع للتراث العالمي لليونسكو.