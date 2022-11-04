https://sputnikarabic.ae/20221104/أردوغان-يؤكد-رفض-تركيا--لعضوية-فنلندا-والسويد-في-الناتو-حتى-تتخذا-الخطوات-اللازمة-1069841050.html

أردوغان يؤكد رفض تركيا لعضوية فنلندا والسويد في "الناتو" ‏حتى تتخذا "الخطوات" اللازمة

أردوغان يؤكد رفض تركيا لعضوية فنلندا والسويد في "الناتو" ‏حتى تتخذا "الخطوات" اللازمة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لن توافق رسميا على انضمام فنلندا ‏والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى تتخذا "الخطوات"... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T20:39+0000

2022-11-04T20:39+0000

2022-11-04T20:39+0000

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جاء ذلك في لقاء خاص جمع أردوغان بالأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في اسطنبول، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.واتهمت أنقرة كلا من فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، وامتنعت عن التصديق على عضويتهم في "الناتو"، على الرغم من توقيع اتفاق مع البلدين جرى في شهر يونيو/ حزيران.وصرحت الرئاسة التركية في بيان لها أن "الرئيس أردوغان أشار إلى أن الخطوات التي ستتخذها السويد وفنلندا ستحدد مدى سرعة عملية الموافقة ... ومتى تنتهي".وعن لقائه بالرئيس التركي، اليوم الجمعة، كتب الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، على "تويتر": "من العظيم أن تتم استضافتي من قبل الرئيس أردوغان في اسطنبول، لقد شكرت الرئيس على دوره الحيوي في تأمين استمرار صفقة الحبوب الأوكرانية، وناقشنا أيضا وضع اللمسات الأخيرة على عضوية السويد وفلندا في "الناتو"، التي ستجعل تحالفنا أقوى".وفي شهر يونيو/ حزيران، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".وأضاف البيان الثلاثي المشترك أن "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في الناتو لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية، منوها بأن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب الأناضول.وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".

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