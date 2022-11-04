أردوغان يؤكد رفض تركيا لعضوية فنلندا والسويد في "الناتو" حتى تتخذا "الخطوات" اللازمة
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده لن توافق رسميا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى تتخذا "الخطوات" اللازمة.
جاء ذلك في لقاء خاص جمع أردوغان بالأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، في اسطنبول، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
واتهمت أنقرة كلا من فنلندا والسويد بـ"دعم جماعات إرهابية"، في إشارة إلى "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية، فضلا عن إيواء أتباع فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، وامتنعت عن التصديق على عضويتهم في "الناتو"، على الرغم من توقيع اتفاق مع البلدين جرى في شهر يونيو/ حزيران.
وصرحت الرئاسة التركية في بيان لها أن "الرئيس أردوغان أشار إلى أن الخطوات التي ستتخذها السويد وفنلندا ستحدد مدى سرعة عملية الموافقة ... ومتى تنتهي".
President @RTErdogan noted that the steps to be taken by Sweden and Finland would determine how fast the approval process of the Türkiye-Sweden-Finland trilateral memorandum would go and when it would be concluded.— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) November 4, 2022
وعن لقائه بالرئيس التركي، اليوم الجمعة، كتب الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، على "تويتر": "من العظيم أن تتم استضافتي من قبل الرئيس أردوغان في اسطنبول، لقد شكرت الرئيس على دوره الحيوي في تأمين استمرار صفقة الحبوب الأوكرانية، وناقشنا أيضا وضع اللمسات الأخيرة على عضوية السويد وفلندا في "الناتو"، التي ستجعل تحالفنا أقوى".
Great to be hosted by President @RTErdogan in Istanbul. I thanked the President for his vital role in securing the continuation of the #Ukraine grain deal. We also discussed finalising #Finland & #Sweden’s #NATO membership, which will make our Alliance stronger. pic.twitter.com/tScfY7oUSy— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 4, 2022
وفي شهر يونيو/ حزيران، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية مقتطفات من البيان المشترك جاء فيها: "تركيا تؤكد دعمها لسياسة الباب المفتوح للناتو وتعرب عن دعمها لدعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد"، إضافة إلى أن "فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا".
وأضاف البيان الثلاثي المشترك أن "فنلندا والسويد باعتبارهما حليفين مستقبليين في الناتو لن تدعمان تنظيمي "بي واي دي/واي بي جي" وغولن، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، والتي تصنفها تركيا إرهابية، منوها بأن "السويد وفنلندا تدينان بشكل واضح وصريح كافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا"، بحسب الأناضول.
وذكر البيان الثلاثي المشترك أيضا أن "تركيا والسويد وفنلندا تؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة"، وأن "تركيا والسويد وفنلندا تقرر تعزيز التعاون فيما بينها في سبيل منع أنشطة التنظيمات الإرهابية".