https://sputnikarabic.ae/20221104/أردوغان-يعلن-أن-تركيا-وروسيا-اتفقتا-على-توريد-الحبوب-للدول-المحتاجة-بالمجان-1069821315.html
أردوغان يعلن أن تركيا وروسيا اتفقتا على توريد الحبوب للدول المحتاجة بالمجان
أردوغان يعلن أن تركيا وروسيا اتفقتا على توريد الحبوب للدول المحتاجة بالمجان
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا وروسيا اتفقتا على توفير الغذاء للدول المحتاجة بالمجان. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T09:20+0000
2022-11-04T09:20+0000
2022-11-04T09:20+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان: "خلال محادثاتنا مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين، اتفقنا على شحن الحبوب مجانًا إلى البلدان المحتاجة. نتفق مع بوتين على أن أفريقيا يجب أن تستفيد من ممر الحبوب في البحر الأسود. تعاني حاليًا من أزمة غذاء حادة ومجاعة".وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إلى تمديد العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "اتفاقية الحبوب"، مشيرا إلى تصدير 10 مليون طن من الحبوب خلال 3 أشهر عبر الممر الآمن.وقال غوتيريش في بيان: "مع استئناف العمل بالمبادرة بشكل كامل، أدعو كل الأطراف إلى التركيز على اتجاهين. الأول تمديد العمل بمبادرة البحر الأسود والتنفيذ الكامل لها".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعلن أن تركيا وروسيا اتفقتا على توريد الحبوب للدول المحتاجة بالمجان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا وروسيا اتفقتا على توفير الغذاء للدول المحتاجة بالمجان.
وقال أردوغان: "خلال محادثاتنا مع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين، اتفقنا على شحن الحبوب مجانًا إلى البلدان المحتاجة. نتفق مع بوتين على أن أفريقيا يجب أن تستفيد من ممر الحبوب في البحر الأسود. تعاني حاليًا من أزمة غذاء حادة ومجاعة".
وفقًا لأردوغان، ناقش هذا الأمر أيضًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس عزمه على إثارة قضية الإمدادات الغذائية للدول الأفريقية في قمة مجموعة العشرين المقبلة في بالي.
وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إلى تمديد العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "اتفاقية الحبوب"، مشيرا إلى تصدير 10 مليون طن من الحبوب خلال 3 أشهر عبر الممر الآمن.
وقال غوتيريش في بيان: "مع استئناف العمل بالمبادرة بشكل كامل، أدعو كل الأطراف إلى التركيز على اتجاهين. الأول تمديد العمل بمبادرة البحر الأسود والتنفيذ الكامل لها".