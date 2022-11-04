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https://sputnikarabic.ae/20221104/أرمينيا-تتهم-أذربيجان-بالقصف-في-المنطقة-الحدودية-1069843589.html
أرمينيا تتهم أذربيجان بالقصف في المنطقة الحدودية
أرمينيا تتهم أذربيجان بالقصف في المنطقة الحدودية
اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم الجمعة، الجيش الأذربيجاني بقصف المواقع الأرمنية على الحدود بين البلدين، في حين نفت باكو هذه المعلومات. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T23:06+0000
2022-11-04T23:06+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان
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يريفان/باكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "في 4 نوفمبر، الساعة 7:40 مساء، [15:40 بتوقيت غرينتش]، فتحت وحدات القوات الجوية الأذربيجانية النار من أسلحة نارية من عيار مختلف في مواقع القتال الأرمينية الواقعة في الجزء E من الحدود الأرمنية الأذربيجانية"، لافتة إلى أنه لا توجد إصابات من جانب الأرميني.وأضاف البيان إنه "اعتبارا من الساعة 10 مساء، فإن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية مستقر نسبيا".بدورها، قالت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان في بيان إن المعلومات المتعلقة بالقصف المزعوم على الحدود، التي عممتها وزارة الدفاع الأرمينية، كاذبة.وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية يوم الجمعة: "نحن ننكر هذه المعلومات بشكل قاطع".واندلع الصراع الطويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورني قرة باغ في سبتمبر 2020، مما مثل أخطر تصعيد للمواجهة التي طال أمدها منذ سنوات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020.وفي مايو 2022، أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اندلاع الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان بين عشية وضحاها في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قرة باغ الانفصالية.واتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغتا عن خسائر في صفوفهما، لكنهما اتفقا بحلول صباح يوم 13 سبتمبر، على وقف إطلاق النار. ودخل وقف إطلاق نار آخر حيز التنفيذ في 14 سبتمبر.وحتى الآن، لا يزال الوضع بين البلدين متوترا، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف المستمر.
https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يؤكد-على-وجوب-إنهاء-صراع-قره-باغ-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1069672430.html
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أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان

أرمينيا تتهم أذربيجان بالقصف في المنطقة الحدودية

23:06 GMT 04.11.2022
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، يوم الجمعة، الجيش الأذربيجاني بقصف المواقع الأرمنية على الحدود بين البلدين، في حين نفت باكو هذه المعلومات.
يريفان/باكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: "في 4 نوفمبر، الساعة 7:40 مساء، [15:40 بتوقيت غرينتش]، فتحت وحدات القوات الجوية الأذربيجانية النار من أسلحة نارية من عيار مختلف في مواقع القتال الأرمينية الواقعة في الجزء E من الحدود الأرمنية الأذربيجانية"، لافتة إلى أنه لا توجد إصابات من جانب الأرميني.
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وأضاف البيان إنه "اعتبارا من الساعة 10 مساء، فإن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية مستقر نسبيا".
بدورها، قالت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان في بيان إن المعلومات المتعلقة بالقصف المزعوم على الحدود، التي عممتها وزارة الدفاع الأرمينية، كاذبة.
وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية يوم الجمعة: "نحن ننكر هذه المعلومات بشكل قاطع".
واندلع الصراع الطويل الأمد بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناغورني قرة باغ في سبتمبر 2020، مما مثل أخطر تصعيد للمواجهة التي طال أمدها منذ سنوات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020.
وفي مايو 2022، أصدر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تعليمات إلى وزارتي خارجيتهما ببدء الاستعدادات لمحادثات السلام بين يريفان وباكو.
ومع ذلك، تعطلت المفاوضات بسبب اندلاع الأعمال العدائية بين أرمينيا وأذربيجان بين عشية وضحاها في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر، في منطقة لا علاقة لها بمنطقة ناغورني قرة باغ الانفصالية.
واتهمت باكو ويريفان بعضهما البعض بالقصف وأبلغتا عن خسائر في صفوفهما، لكنهما اتفقا بحلول صباح يوم 13 سبتمبر، على وقف إطلاق النار. ودخل وقف إطلاق نار آخر حيز التنفيذ في 14 سبتمبر.
وحتى الآن، لا يزال الوضع بين البلدين متوترا، حيث يتهم الطرفان بعضهما البعض بالقصف المستمر.
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