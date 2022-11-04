https://sputnikarabic.ae/20221104/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتجاوز-1300-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-1069811617.html
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب
ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 5% لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T07:41+0000
2022-11-04T07:41+0000
2022-11-04T07:41+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065412769_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d8021711bde6d5898694cf5ea2ee9a40.jpg
وافتتحت العقود الآجلة (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7%). اعتبارا من الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز 1335.2 دولارا (+ 5%). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1271.2 دولار لكل ألف متر مكعب.تجاوز معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض، 95%، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "GIE".واعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية إلى 95.02%، 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.وانخفض متوسط سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/أيلول وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
https://sputnikarabic.ae/20221024/أسعار-الغاز-تنخفض-في-أوروبا-بنسبة-8-1069396281.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1065412769_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_188c23517eb254855b8c814a7b571a03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب
تابعنا عبر
ذكرت بيانات بورصة لندن، صباح اليوم الجمعة، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بنسبة 5% لتتجاوز 1300 دولار لكل ألف متر مكعب.
وافتتحت العقود الآجلة
(حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) التداول عند مستوى 1360.2 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 7%). اعتبارا من الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، وبلغ سعر العقود الآجلة للغاز 1335.2 دولارا (+ 5%). تعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1271.2 دولار لكل ألف متر مكعب.
تجاوز معدل ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض، 95%، وفقا لبيانات صادرة عن مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا "GIE".
واعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين الأوروبية
إلى 95.02%، 6 نقاط مئوية أعلى من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية.
وانخفض متوسط سعر التسوية لأقرب عقد آجل في شهر سبتمبر/أيلول وفقًا لحسابات الوكالة بناءً على بيانات بورصة لندن إلى 2.093 دولارًا لكل ألف متر مكعب (-14.6% بالشروط الشهرية)، بينما في أغسطس/آب تجاوز قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%) ما جعله رقما قياسيا للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.