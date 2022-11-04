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https://sputnikarabic.ae/20221104/أنطونوف-يقول-إنه-يجب-ألا-تظهر-تفاصيل-المحادثات-الروسية-الأمريكية-حول-تبادل-الأسرى-للرأي-العام-1069807693.html
أنطونوف يقول إنه يجب ألا تظهر تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية حول تبادل الأسرى للرأي العام
أنطونوف يقول إنه يجب ألا تظهر تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية حول تبادل الأسرى للرأي العام
قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الخميس، إن تفاصيل المفاوضات بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن يجب ألا تظهر في الأماكن العامة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T00:52+0000
2022-11-04T00:52+0000
أنطونوف
الولايات المتحدة الأمريكية
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أنطونوفوتتفاوض موسكو وواشنطن على تبادل محتمل للأسرى من شأنه أن يشمل لاعب كرة السلة الأمريكي بريتني جرينير، المحكوم عليه بالسجن تسع سنوات في السجن الروسي لإدخاله زيت القنب بشكل غير قانوني في البلاد، وجندي مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان، الذي أدين بتهمة التجسس.وفي ذات الصدد، أكدت روسيا مرارًا أنها تطالب بعروض تبادل عادلة.في أواخر يوليو، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن عرضت تبادل المواطن الروسي المسجون فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماليًا، مقابل جرينر وويلان.في وقت سابق يوم الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل المتابعة مع روسيا بشأن عرض تبادل الأسرى وتقترح طرقًا بديلة للمضي قدمًا في هذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-20-جنديا-روسيا-في-عملية-تبادل-أسرى--1068987144.html
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أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف, الولايات المتحدة الأمريكية

أنطونوف يقول إنه يجب ألا تظهر تفاصيل المحادثات الروسية الأمريكية حول تبادل الأسرى للرأي العام

00:52 GMT 04.11.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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قال السفير الروسي في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الخميس، إن تفاصيل المفاوضات بشأن تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن يجب ألا تظهر في الأماكن العامة.
أنطونوف
وأضاف أنطونوف، "اتفق الرئيسان على قناة تجري من خلالها المفاوضات. وينبغي إعطاء زملائنا فرصة لتحقيق النتائج. والأهم بالنسبة لنا هو عودة أكبر عدد ممكن من الروس المحتجزين في السجون إلى ديارهم. إنه عمل دقيق يتطلب الصمت وجو هادئ".
وتتفاوض موسكو وواشنطن على تبادل محتمل للأسرى من شأنه أن يشمل لاعب كرة السلة الأمريكي بريتني جرينير، المحكوم عليه بالسجن تسع سنوات في السجن الروسي لإدخاله زيت القنب بشكل غير قانوني في البلاد، وجندي مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان، الذي أدين بتهمة التجسس.
وفي ذات الصدد، أكدت روسيا مرارًا أنها تطالب بعروض تبادل عادلة.
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في أواخر يوليو، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن عرضت تبادل المواطن الروسي المسجون فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماليًا، مقابل جرينر وويلان.
في وقت سابق يوم الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصل المتابعة مع روسيا بشأن عرض تبادل الأسرى وتقترح طرقًا بديلة للمضي قدمًا في هذه القضية.
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