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https://sputnikarabic.ae/20221104/إسرائيل-تنشر-فيديو-تقول-إنه-لحظة-استهداف-موقع-عسكري-تحت-الأرض-في-غزة-1069811920.html
إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع عسكري تحت الأرض في غزة
إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع عسكري تحت الأرض في غزة
نشر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، فيديو يقول إنه لحظة استهداف موقع عسكري تحت الأرض في قطاع غزة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T08:02+0000
2022-11-04T08:02+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وكانت طائرات إسرائيلية قد أغارت فجر اليوم، على عدد من الأهداف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وقال أدرعي: "أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة على موقع عسكري تحت أرضي في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع خاص لإنتاج وتطوير قذائف صاروخية يتبع لحركة حماس".وأضاف: "جاءت الغارة ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق مساء الخميس".وتابع: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الخروقات الأمنية ضد دولة إسرائيل".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وأشارت إلى أن المقاومة أطلقت نيران المضادات الأرضية تجاه طائرات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع عسكري تحت الأرض في غزة

08:02 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amraأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amra
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نشر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، فيديو يقول إنه لحظة استهداف موقع عسكري تحت الأرض في قطاع غزة.
وكانت طائرات إسرائيلية قد أغارت فجر اليوم، على عدد من الأهداف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال أدرعي: "أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة على موقع عسكري تحت أرضي في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع خاص لإنتاج وتطوير قذائف صاروخية يتبع لحركة حماس".
وأضاف: "جاءت الغارة ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق مساء الخميس".
وتابع: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الخروقات الأمنية ضد دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأشارت إلى أن المقاومة أطلقت نيران المضادات الأرضية تجاه طائرات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
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