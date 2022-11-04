إسرائيل تنشر فيديو تقول إنه لحظة استهداف موقع عسكري تحت الأرض في غزة
© AFP 2022 / Ashraf Amraأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
© AFP 2022 / Ashraf Amra
نشر المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الجمعة، فيديو يقول إنه لحظة استهداف موقع عسكري تحت الأرض في قطاع غزة.
وكانت طائرات إسرائيلية قد أغارت فجر اليوم، على عدد من الأهداف في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
#فيديو أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة على موقع عسكري تحت أرضي في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع خاص لانتاج وتطوير قذائف صاروخية يتبع لمنظمة #حماس الإرهابية ردًا على اطلاق صواريخ نحو إسرائيل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2022
تتحمل #حماس مسؤولية ما يجري في قطاع #غزة وستدفع ثمن الخروقات الأمنية ضد دولة إسرائيل pic.twitter.com/4vNp7yuvqk
وقال أدرعي: "أغارت مقاتلات سلاح الجو الليلة على موقع عسكري تحت أرضي في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع خاص لإنتاج وتطوير قذائف صاروخية يتبع لحركة حماس".
وأضاف: "جاءت الغارة ردا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق مساء الخميس".
وتابع: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الخروقات الأمنية ضد دولة إسرائيل".
جاءت الغارة ردًّا على قيام مخربين فلسطينين باطلاق قذائف صاروخية من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية مساء الخميس وتعتبر بمثابة ضربة لمحاولات #حماس في مجال بناء القوة والتسلح الصاروخية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 4, 2022
تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وستدفع ثمن الخروقات الأمنية ضد دولة #إسرائيل pic.twitter.com/7M7pQqIcHM
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأشارت إلى أن المقاومة أطلقت نيران المضادات الأرضية تجاه طائرات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.