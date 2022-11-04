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https://sputnikarabic.ae/20221104/إضراب-200-ألف-عامل-في-المؤسسات-الصناعية-الألمانية-بعد-فشل-مفاوضات-حول-الأجور--1069843456.html
إضراب 200 ألف عامل في المؤسسات الصناعية الألمانية بعد فشل مفاوضات حول الأجور
إضراب 200 ألف عامل في المؤسسات الصناعية الألمانية بعد فشل مفاوضات حول الأجور
شارك حوالي 200 ألف عامل في إضرابات في مصانع الصلب الألمانية خلال الأسبوع الأول من العمل الاحتجاجي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الألمانية. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T22:44+0000
2022-11-04T22:44+0000
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وذكرت خدمة "Tagesschau" الإخبارية الألمانية يوم الجمعة أنه في الأسبوع الأول من "الإضرابات التحذيرية" في الشركات المعدنية والكهربائية في جميع أنحاء ألمانيا، توقف أكثر من 200 ألف شخص عن العمل لفترة وجيزة.وقال الزعيم النقابي، جورج هوفمان، يوم الجمعة إن جميع العمال يطالبون نقابة عمال المعادن بزيادة رواتبهم.ويوم الجمعة وحده، توقف حوالي 83 ألف موظف من حوالي 400 شركة مختلفة عن العمل، وفقا لهوفمان.وقالت الخدمة الإخبارية، التابعة للهيئة العامة للبث الإذاعي الألماني، إنه منذ الأسبوع الماضي، تم تنظيم إضرابات في أكثر من 1000 شركة مختلفة.وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعت نقابة عمال المعادن الألمانية إلى احتجاجات على مستوى البلاد بعد أن فشلت جولة ثالثة من المفاوضات حول زيادة الأجور في التوصل إلى تسوية.وتطالب النقابة بزيادة أجور 3.8 مليون عامل ألماني بنسبة 8٪ لتعويض التضخم المتفشي، في حين عرض أصحاب العمل على العمال مكافأة قدرها 3000 يورو (3000 دولار) تمنح على مدى الأشهر الثلاثين المقبلة. ومن المقرر عقد الجولة الجديدة من المحادثات مع الاتحاد في 8 نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20210905/وكالة-توقف-70-من-قطارات-المسافات-الطويلة-في-ألمانيا-بسب-الإضراب-1050042568.html
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

إضراب 200 ألف عامل في المؤسسات الصناعية الألمانية بعد فشل مفاوضات حول الأجور

22:44 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ مظاهرة في ألمانيا
مظاهرة في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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شارك حوالي 200 ألف عامل في إضرابات في مصانع الصلب الألمانية خلال الأسبوع الأول من العمل الاحتجاجي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الألمانية.
برلين - سبوتنيك. وذكرت خدمة "Tagesschau" الإخبارية الألمانية يوم الجمعة أنه في الأسبوع الأول من "الإضرابات التحذيرية" في الشركات المعدنية والكهربائية في جميع أنحاء ألمانيا، توقف أكثر من 200 ألف شخص عن العمل لفترة وجيزة.
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وقال الزعيم النقابي، جورج هوفمان، يوم الجمعة إن جميع العمال يطالبون نقابة عمال المعادن بزيادة رواتبهم.
ويوم الجمعة وحده، توقف حوالي 83 ألف موظف من حوالي 400 شركة مختلفة عن العمل، وفقا لهوفمان.
وقالت الخدمة الإخبارية، التابعة للهيئة العامة للبث الإذاعي الألماني، إنه منذ الأسبوع الماضي، تم تنظيم إضرابات في أكثر من 1000 شركة مختلفة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، دعت نقابة عمال المعادن الألمانية إلى احتجاجات على مستوى البلاد بعد أن فشلت جولة ثالثة من المفاوضات حول زيادة الأجور في التوصل إلى تسوية.
وتطالب النقابة بزيادة أجور 3.8 مليون عامل ألماني بنسبة 8٪ لتعويض التضخم المتفشي، في حين عرض أصحاب العمل على العمال مكافأة قدرها 3000 يورو (3000 دولار) تمنح على مدى الأشهر الثلاثين المقبلة. ومن المقرر عقد الجولة الجديدة من المحادثات مع الاتحاد في 8 نوفمبر.
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